화성은 잠시 뒤로"…머스크의 스페이스X, 달 탐사에 집중

NASA 임무 영향으로 방향 선회

블루오리진과 달 착륙 경쟁도 본격화

일론 머스크가 이끄는 민간 우주기업 스페이스X가 올해 추진하려던 화성 탐사 일정을 잠정 보류하고, 달 탐사에 역량을 집중하기로 했다.

일론 머스크가 이끄는 민간 우주기업 스페이스X가 달 탐사에 역량을 집중하기로 했다. 로이터연합뉴스

월스트리트저널(WSJ)은 6일(현지시간) 관련 내용을 투자자들에게 전달한 내부 메시지를 인용해 이같이 보도했다.

보도에 따르면 스페이스X는 최근 투자자들에게 "달에 가는 것을 최우선 순위로 삼고, 화성 여행은 나중에 시도하겠다"는 입장을 밝혔다. 회사는 내년 3월까지 대형 우주선 '스타십'을 무인 상태로 달 표면에 착륙시키겠다는 목표도 내부적으로 설정한 것으로 알려졌다.

이번 결정은 머스크가 그동안 강조해온 '달은 중간 단계일 뿐, 최종 목표는 화성'이라는 기존 구상에서 방향을 바꾼 것으로 평가된다. 머스크는 지난해 도널드 트럼프 전 대통령에게 "당신의 임기 내 화성에 인류를 보내 '최초의 대통령'이라는 유산을 남기게 해주겠다"고 말하며 화성 탐사 의지를 피력한 바 있다.

하지만 현실적으로 기술적 난제가 커진 데다, 미국 항공우주국(NASA)의 요구가 강하게 작용한 결과라는 분석이 나온다. NASA는 스페이스X를 유인 달 탐사 프로그램 '아르테미스'의 핵심 파트너로 선정해 스타십을 달 착륙선으로 활용하는 방안을 추진해 왔다.

스페이스X는 NASA로부터 수십억 달러의 자금을 지원받아 높이 120m가 넘는 스타십을 개발했다. 당초 회사는 올해 연말 지구와 화성 간 거리가 가까워지는 시기를 이용해 스타십 5기를 화성으로 발사하겠다는 계획을 밝히기도 했다. 그러나 NASA는 지난해부터 달 임무를 우선하라고 압박해 왔고, 같은 시기 경쟁사 블루오리진도 달 착륙 시스템 개발을 가속화하며 긴장감을 높였다.

WSJ은 다만 스페이스X가 2027년 3월까지 무인 달 착륙을 성공시키기 쉽지 않다고 전망했다. 이를 위해서는 스타십의 잦은 발사와 궤도상 연료 재보급 기술이 반드시 입증돼야 하기 때문이다.

이번 전략 전환은 스페이스X가 최근 인공지능(AI) 스타트업 'xAI'를 인수한 시점과 맞물려 관심을 끈다. 스페이스X와 xAI의 합병 발표 이후 머스크는 "우주 기반 AI 데이터센터를 통해 확보한 자금으로 달 기지와 화성 문명을 건설할 것"이라는 청사진을 제시하며, 장기적으로 우주 탐사 사업을 확장하겠다는 의지를 밝힌 바 있다.





스페이스X의 달 탐사 우선 전략은 NASA 내부에서도 긍정적으로 평가되는 분위기다. 재러드 아이작먼 NASA 국장은 관련 청문회에서 달 착륙 경쟁을 환영한다는 입장을 내놓기도 했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

