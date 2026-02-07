서해해경청, 설 연휴 해양오염 사고 예방 집중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일까지 해양오염 취약지 점검

예방·방제 대응 태세 강화 추진

지난해 여수·광양항에서 실시한 서해해경청 해양오염 대응훈련 모습. 서해해경 제공

서해지방해양경찰청은 설 연휴를 맞아 18일까지 해양오염 취약지를 사전 점검하는 등 예방 활동 및 방제 대응 태세를 강화한다고 6일 밝혔다.

서해해경청은 지난 5일 진도 서망항 점검을 시작으로, 기름을 대량으로 보관하는 해양시설(300kl 이상 66개소), 장기계류 등 해양오염 취약 선박(85척), 묘박지 급유작업 선박 등 해양오염 취약 개소에 대한 해양오염사고 예방 활동을 벌인다.

특히, 광양 광역방제지원센터, 완도 방제지원센터 및 진도군 서망항에 대해 방제장비·자재 긴급동원 태세를 점검하고 오염사고 위험성이 높은 시설 및 항·포구에 대해 방제정을 집중 배치하는 등 해양오염사고 대응체계를 강화한다는 방침이다.





서해해경청 관계자는 "해양오염 사고는 미연에 방지하는 것이 최우선이기 때문에 이번 설 연휴 동안 지자체·해양환경공단 등 유관기관·단체와 비상 지원 체계를 확고히 할 예정이다"며 "사고 발생 시 신속한 방제 대응으로 국민의 피해를 최소화하도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

