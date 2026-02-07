美 밴스 부통령, 밀라노·코르티나 동계올림픽 개회식서 야유 세례

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

JD 밴스 미국 부통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개회식에서 관중들의 야유를 받았다.

밴스 부통령은 7일(한국시간) 이탈리아 밀라노의 산시로 올림픽 스타디움에서 열린 개회식에 미국을 대표해 참석했다. 미국 선수단이 입장할 때 밴스 부통령은 자리에서 일어나 박수를 보냈고, 이 모습이 경기장 전광판에 비치자 관중석에서는 일제히 야유가 쏟아졌다.

JD 밴스 미국 부통령이 7일(한국시간) 이탈리아 밀라노의 산시로 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 개회식에서 박수를 치고 있다. [사진 제공= AFP연합뉴스]

AD

최근 미국과 유럽 간 외교적 긴장이 계속되는데다 미국 이민세관단속국(ICE) 요원의 활동을 둘러싼 총격 논란이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

앞서 미국 미네소타주 미니애폴리스에서는 ICE와 연방 요원들이 이민 단속 작전을 수행하던 과정에서 미국 시민을 잇따라 총을 쏴 살해하는 사건이 발생해 논란이 일었다. 미국 정부는 밀라노·코르티나 동계올림픽 기간 동안 ICE 요원을 파견해 이탈리아 안보 당국을 지원할 계획이라고 밝혀 논란을 키웠다. 이탈리아 현지에서는 미국에 반대한다는 시위가 잇따랐다.

올림픽 개회식을 앞두고 미국 대표팀을 향한 야유 가능성도 제기됐다. 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장은 지난 5일 기자회견에서 관련 질문에 대해 "개회식은 서로를 존중하는 자리가 되길 바란다"고 말했다.





AD

한편 미국 선수단 입장 때와 달리, 러시아의 침공을 받은 우크라이나 선수단이 입장할 때는 경기장을 가득 메운 관중들의 큰 환호가 이어져 대조적인 장면을 연출했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>