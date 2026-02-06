2만원 쓰면 돌려준다…서구, 설 명절 온누리상품권 '환급 혜택'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서구, 설 앞두고 온누리상품권 '페이백 두 배' 까지

환급 예산 4억 확대…1인당 한도 2만5천원 상향

광주 서구청 전경

광주광역시 서구가 다가오는 설 명절을 맞아 온누리상품권 페이백(환급) 행사를 대폭 확대한다.

서구는 오는 19일까지 2주간 디지털 온누리상품권 페이백 예산을 기존 2억 원에서 4억 원으로 늘리고, 주간 기준 1인당 환급 한도도 기존 1만 원에서 2만5,000원으로 상향한다고 6일 밝혔다.

행사 기간 동안 서구 관내에선 디지털 온누리상품권으로 2만 원 이상 결제하면 결제 금액의 5%를 환급받을 수 있으며, 총 환급 한도는 최대 5만 원이다.

디지털 온누리상품권은 구매 시 10% 선할인이 적용돼, 페이백 혜택까지 더하면 최대 15%의 할인 효과를 누릴 수 있다.

이번 확대 조치는 명절을 앞두고 가계 부담을 덜고 골목상권 소비를 촉진하기 위한 취지다.

서구는 지난 1월부터 주간 단위로 페이백 행사를 운영해 왔으며, 최근 4주간 약 10만 명이 참여해 총 4억 원 규모의 할인 혜택을 받은 것으로 집계됐다.

김이강 서구청장은 "설 명절 대목을 맞아 소상공인과 주민 모두에게 실질적인 도움이 되도록 페이백 혜택을 확대했다"며 "골목상권에는 활력을, 주민들에게는 체감할 수 있는 혜택을 제공하는 '착한 경제도시 서구'를 만들어 가겠다"고 말했다.





한편 서구는 지난해 전국 최초로 관내 전 지역을 골목형 상점가로 지정해 온누리상품권 사용이 가능하도록 했다. 이 성과로 김민석 국무총리가 현장을 직접 방문하는 등 지역경제 활성화 성공 사례로 주목받고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

