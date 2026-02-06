동양생명, 지난해 순이익 1244억원…전년비 60%↓

동양생명이 지난해 순이익으로 1244억원을 기록해 전년 동기 대비 60.5% 감소했다고 6일 밝혔다.

지난해 말 누적 보험손익은 1140억원으로 전년 동기 대비 58.4% 감소했다. 투자손익은 850억원으로 전년 동기 대비 9.6% 줄었다.

지난해 순이익 감소에도 재무 건전성은 개선됐다. 지난해 지급여력비율은 177.3%로 전년 동기 대비 21.8% 개선됐다.

수입보험료는 4033억원을 기록해 전년 동기 대비 1% 증가했고, 같은 기간 보험계약마진(CSM)은 2조4570억원으로 8% 감소했다. 총자산은 35조3470억원으로 전년 동기 대비 2.3% 증가했다.





동양생명은 "그룹 편입 이후 지난해는 재무 건전성 강화를 최우선 과제로 삼고 경영 전반의 체질 개선에 집중한 해였다"며 "올해도 건전성을 최우선 과제로 삼고, 보장성 중심의 상품 포트폴리오 운영과 손해율 관리를 통해 성장 기반을 구축해 나갈 것"이라고 했다.





