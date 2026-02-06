동의대 태권도학과 최경민·김민찬, KUTF 국가대표 시범단 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내·국제태권도대회 등서 한국 태권도 위상 전파

땀과 균형으로 다듬은 몸이 결국 태극마크로 답했다.

동의대 태권도학과 최경민(4학년)과 김민찬(3학년)이 한국대학태권도연맹(KUTF)의 2026년도 국가대표 시범단에 선발됐다.

KUTF 국가대표 시범단에 선발된 동의대 태권도학과 최경민(왼쪽), 김민찬. 동의대 제공

AD

한국대학태권도연맹은 최근 기본 발차기, 고려 품새 등을 포함한 공통 평가와 격파, 아크로바틱 등 개인 특기 기술에 대한 실기 평가와 면접을 통해 2026년도에 활동할 국가대표 시범공연단을 선발했으며, 동의대 최경민, 김민찬을 포함해 14개 대학에서 39명을 최종 선발했다.

태권도 공인 4단인 최경민과 김민찬은 탄탄한 기본기를 바탕으로 각자의 특기 분야에서 선보인 완성도 높은 기술이 호평을 받으며 시범단에 합류했다.

지난해에 이어 2년 연속 시범단에 선발된 최경민 씨는 "국가대표라는 이름이 부끄럽지 않도록, 끊임없이 도전하고 성장하는 시범단원이 되겠다"라고 각오를 전했다.

김민찬 씨는 "아직 많이 부족하다고 생각한다. 앞으로 더 성실하게 훈련하며 기량을 끌어올려 팀에 보탬이 되겠다"라고 말했다.

시범단을 지도하고 있는 정순일 교수는 "최경민, 김민찬 학생은 학과 내에서도 모범적인 자세와 뛰어난 실력을 갖춘 인재들이다. 국내외 무대에서 멋진 활약을 펼칠 것으로 기대한다"라고 학생들을 격려했다.





AD

두 학생은 2026년도에 국내 태권도대회 시범공연을 비롯해 해외에서 열리는 국제태권도대회와 다양한 문화행사에 참여해 대한민국 태권도의 위상을 전 세계에 알릴 예정이다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>