철원문학관 개관…안보의 땅에서 인문의 땅으로 ‘문학적 정체성’ 찾기 첫발

철원군, '철원의 어제와 오늘' 개최

이태준 숨결, 철원문학관서 되살아나

문화관광 경쟁력 강화

강원도 철원군은 6일 지역 문학과 문화예술의 새로운 거점이 될 '철원문학관'을 정식 개관했다.

'철원문학관' 정식 개관. 철원군 제공

철원읍 사요리 철원역사문화공원 내에 위치한 철원문학관은 지상 1층, 연면적 445.8㎡ 규모로 건립됐다. 내부에는 상설·기획전시관을 비롯해 교육실, 수장고, 사무실 등 전문 시설을 갖췄으며, 현재 확보된 고서 122점 등 소중한 문학 자료를 기반으로 지역 문학유산의 체계적인 보존과 연구를 수행할 예정이다.

철원문학관은 앞으로 '문화생활 향유', '관광명소화', '전문성 강화'라는 세 가지 목표를 지향한다. 군민을 위한 문학 교육과 특별 강연을 통해 문학적 접근성을 높이는 한편, 철원의 역사적 의의를 문학적 정체성과 연결해 문화관광 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 특히 한국 근대 단편소설의 완성자로 불리는 상허 이태준의 문학 세계를 지속적으로 발굴·연구하여 전시의 깊이를 더할 계획이다.

개관과 동시에 특별 전시도 마련된다. 6일부터 27일까지 '강원의 역사전, 철원의 어제와 오늘'이 개최돼 철원의 변천사를 문학적 시각으로 조명한다.

. 철원군 제공

철원군 관계자는 "철원문학관은 단순한 전시 공간을 넘어 철원의 정체성을 확립하는 전문 기관이 될 것"이라며 "올해 시범 운영을 통해 효율적인 운영 방안을 모색하고 군민과 관광객 모두에게 사랑받는 명소로 만들겠다"고 전했다.





운영 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 매주 화요일과 신정, 명절 당일은 휴관한다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

