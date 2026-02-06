에임드바이오, 상장 첫해 흑자전환…영업익 206억

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에임드바이오가 상장 첫해부터 흑자 전환에 성공했다.

6일 에임드바이오는 지난해 연결 기준 매출 473억 원, 영업이익 206억 원을 기록했다고 잠정 공시했다. 매출은 전년(118억 원) 대비 약 300% 급증했으며, 영업이익은 전년 4억 원 손실에서 흑자로 돌아섰다. 특히 영업이익률은 44%에 달해 독보적인 수익성을 입증했다.

AD

신약 개발을 주력으로 하는 바이오 기업들이 상장 이후에도 장기간 적자를 이어가는 사례가 많다는 점을 고려하면, 상장 원년에 이 같은 대규모 영업이익을 달성한 것은 이례적이라는 평가다.





AD

당기순이익은 42억 원으로 집계됐다. 이에 대해 회사 측은 상장 전 기업가치가 상승함에 따라 전환우선주(CPS) 및 전환상환우선주(RCPS)가 보통주로 전환되는 과정에서 발생한 회계상 평가손실이 반영된 결과라고 설명했다. 이는 실제 현금 유출이 없는 장부상 수치다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>