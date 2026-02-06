BNK금융그룹, 2025년 당기순이익 8150억원… "주요 지표 개선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6일 실적 공시, 밸류업 로드맵 순항 중

BNK금융그룹(회장 빈대인)이 2025년 그룹 연결 당기순이익(지배기업지분)이 8150억원을 기록한 것으로 나타났다.

NK금융그룹은 6일 실적공시를 통해 작년 당기순이익이 전년보다 865억원, 11.9% 늘었다고 알렸다. 비이자 부문 이익이 늘고 대손비용이 줄어든 영향으로 풀이됐다.

은행 부문 당기순이익은 7321억원이다. 전년보다 113억원 증가했다. 부산은행이 287억원 늘었고 경남은행은 174억원 줄었다. 비은행 부문은 1881억원으로 433억원 증가했다. 캐피탈 163억원, 투자증권 108억원, 저축은행 32억원, 자산운용 155억원 등이 실적 개선을 이끌었다.

BNK금융그룹 주요 경영지표. ※25년 3분기:고정이하여신비율 1.46%, 연체대출채권비율 1.34%, BIS총자본비율 13.71%, 보통주자본비율 12.59%.

자산건전성 지표도 나아졌다. 고정이하여신비율은 1.42%로 전 분기보다 4bp 개선됐다. 연체율은 1.14%로 20bp 낮아졌다. 분기마다 주요 건전성 지표가 개선되고 있지만 대내외 경제 불확실성은 여전히 높다고 그룹은 설명했다.

자본적정성 지표인 보통주자본비율(CET1)은 12.34%이다. 적정 이익 실현과 위험가중자산(RWA) 관리로 전년 대비 6bp 올랐다. 그룹은 향후 신용리스크 확대에 대비하고 주주환원 확대 기반을 마련하겠다는 계획이다.

이날 이사회는 현금배당도 결의했다. 배당성향은 28.1%다. 주당 배당금은 735원으로, 분기배당 360원과 결산배당 375원이다.





강종훈 BNK금융그룹 CFO 부사장은 "기업가치 제고 계획 이행 현황 공시처럼 주요 재무지표 개선이 이어지며 밸류업 로드맵 이행이 본격화되고 있다"며 "저평가 구간에서는 자사주 매입·소각을 이어가고 고배당기업 요건 충족을 위해 현금배당 비중도 안정적으로 확대하겠다"고 말했다.

BNK금융그룹 본사.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

