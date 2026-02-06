금호타이어 지난해 매출액 4.7조원…역대 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 매출액 5조1000억원 목표

금호타이어가 지난해 사상 최대 매출액 기록을 갈아치웠다.

금호타이어는 6일 지난해 연결기준 매출액이 4조7013억원으로 전년 대비 3.7% 증가했다고 밝혔다.

영업이익은 5755억원으로 전년 대비 2.2% 줄어들었다. 영업이익률은 12%를 기록했다.

지난해 4분기 금호타이어의 매출액은 1조1601억원(영업이익 1453억원)으로 2023년 4분기 이후 9분기 연속 분기 매출 1조원 이상을 유지하고 있다.

지난해 금호타이어는 미국발 관세 부과, 광주공장 화재에도 불구하고 미국·유럽 등 주요 시장을 중심으로 글로벌 신차용(OE) 및 교체용(RE) 타이어 시장에서 모두 판매가 확대되어 꾸준한 매출 성장세를 보였다. 또한 엑스타 스포츠 등 신제품 출시로 18인치 이상 고인치 제품 비중은 43.2% 달성, 글로벌 OE 매출 기준 전기차(EV) 타이어 공급 비중은 20.4%를 기록했다.





금호타이어는 올해 실적 목표로 매출액 5조1000억원, 18인치 이상 고인치 제품 판매 비중 47% 달성, 글로벌 OE 매출 기준 EV 타이어 공급 비중 30% 확보 등을 제시했다.



금호타이어 관계자는 "올해에도 미국 관세 적용과 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가 등 불확실한 전망 속에서도 고부가가치 제품 포트폴리오 강화, 글로벌 생산능력 확대 등 글로벌 시장 확장과 수익성 확보에 집중해 나갈 계획"이라고 말했다.





