BNK금융, 지난해 순이익 8150억원…전년 대비 11.9%↑

주당 735원 현금배당 의결

"주주가치 제고 최선 다할 것"

BNK금융지주가 지난해 연결 당기순이익으로 8150억원을 기록했다고 6일 밝혔다.

이는 전년 대비 11.9% 증가한 규모다. 구체적으로 은행 부문은 전년 대비 113억원 증가한 7321억원, 비은행 부문은 433억원 증가한 1881억원의 당기순이익을 기록했다.

지난해 4분기 고정이하여신비율은 1.42%로 전분기 대비 0.04%포인트 개선됐다. 연체율은 1.14%로 전분기 대비 0.2%포인트 개선됐다. 또 보통주자본비율(CET1)은 적정이익 실현과 적극적인 위험가중자산(RWA) 관리로 전년 대비 0.06%포인트 상승한 12.34%를 기록했다.

BNK금융지주는 보통주자본비율의 지속적인 개선을 통해 신용 리스크 대비와 주주환원 확대를 위한 기반을 마련할 예정이라고 밝혔다.

이날 이사회에서는 배당 성향 28.1%, 주당 735원(분기배당금 360원, 결산배당금 375원)의 현금배당을 결의했다.





강종훈 BNK금융지주 부사장은 "오늘 기업가치 제고 계획 이행 현황 보고서를 공시한 것처럼 당사의 주요 재무 지표들이 개선되며 밸류업 로드맵 이행이 본격화되는 중"이라며 "앞으로도 저평가 구간에서는 자사주 매입·소각을 지속 실시하고, 배당소득 분리 과세 고배당 기업 요건을 충족할 수 있도록 현금배당 비중을 안정적으로 확대하는 등 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 했다.





