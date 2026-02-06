SK케미칼, 업황 침체 속 매출 36% 성장…영업손실 2억원 기록

코폴리에스터·의약품 판매 확대,
SK바이오사이언스 성장 효과
주력 화학·제약 사업 성장 속
적자폭 450억원 축소
업황 부진 속 수익성 회복 흐름
글로벌 화학 산업 침체와 원가 부담 등 어려운 경영 환경 속에서도 SK케미칼은 주력 화학·제약 사업과 자회사 SK바이오사이언스의 성장에 힘입어 매출 확대와 수익성 개선 흐름을 보였다.
SK케미칼은 연결 재무제표 기준으로 2025년 매출액 2조3652억원, 영업손실 2억원을 기록했다.
코폴리에스터와 의약품 등 주요 품목의 판매가 확대되고, SK바이오사이언스의 외형 성장도 더해지며 매출은 전년 대비 36.2% 증가했다. 특히 SK바이오사이언스의 수익성이 개선되면서 영업손실 규모는 전년 대비 약 450억원 줄었다.
별도 기준 매출은 1조4404억원으로 전년 대비 7.45% 늘었으나, 원료비 상승 영향으로 영업이익은 13.84% 감소한 957억원을 기록했다.
회사 관계자는 "글로벌 경기 침체와 업계 불황이라는 도전적인 시장 환경 속에서도 주력 사업의 경쟁력을 고도화하며 외형 성장세를 이어가고 있다"며 "시장 변동성에 선제적으로 대응할 수 있는 안정적인 운영 체계를 확립하고, 본원적 경쟁력 강화와 경영 효율화를 지속 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.
서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
