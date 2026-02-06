조경구 대구시의원 "복류수·강변여과수로 하루 60만톤 취수 세계적 전례없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전성 충분한 검증 필요

시의회 5분 발언서 지적

대구시의회 조경구 의원(국민의힘·수성구2)은 6일, 제322회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 현재 정부 주도로 추진 중인 식수 정책에 있어, 대구시가 주도적으로 철저한 검증과 대책 마련에 적극적으로 나설 것을 촉구했다.

현재 정부와 대구시는 복류수와 강변여과수를 활용해 매일 60만톤 규모의 식수를 공급하는 새로운 취수 방식을 검토하고 있다. 하지만 이러한 방식의 대규모 취수는 국내외적으로 전례가 드물고, 안전성에 대한 충분한 검증이 부족하다는 우려가 제기되고 있다.

조경구 대구시의원

조경구 의원은 "식수 정책은 시민의 생명과 직결된 문제이기에, 기대나 가정보다는 철저한 검증과 책임이 선행돼야 한다"며, "이번 결정이 철저한 기술 검증에 기반한 확신에서 나온 것인지 아니면 취수원 이전 문제를 해결하기 위한 '임시방편'에 불과한 것인지 명확히 할 필요가 있다"고 지적했다.

조 의원은 "복류수와 강변여과수만으로 60만톤의 대규모 식수를 공급한 사례는 전 세계적으로도 찾기 어렵다"며, "과거 해평으로의 취수원 이전안이 결정될 당시에 제외됐던 방식을 다시 추진하려면 그 판단을 뒤집을 확실한 과학적 근거가 선행돼야 한다"고 꼬집었다.

이에, 시민 안전과 직결된 식수 안보를 위해 극한 가뭄 상황을 가정한 수량 확보 안정성 검증, 올해 5월부터 진행하는 시험취수의 결과에 대해 철저한 정량적 입증, 실패에 대비한 대안 시나리오 수립 등을 촉구했다.





조 의원은 "정부 정책에만 의존하는 수동적 행정을 멈추고, 대구시가 시민 생명수를 책임진다는 각오로 검증 과정을 적극 주도해야 한다"고 강조하며, 대구시의 책임 있는 답변과 적극적인 대응을 주문했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

