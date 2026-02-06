울주군, 온라인 군정홍보단 ‘리포터즈’ 2기 출범

블로그·인스타그램 등 40명 선발… 내년 1월까지 활동

울산 울주군은 6일 군청 문수홀에서 온라인 군정홍보단 '리포터즈(Reporters)' 2기 발대식을 개최했다.

이날 발대식에는 이순걸 울주군수와 리포터즈 단원 등이 참석한 가운데 울주군 홍보영상 시청을 시작으로 경과보고, 위촉장 수여, 오리엔테이션 순으로 진행됐다.

'리포터즈'는 '리포터(Reporter)'와 '서포터(Supporter)'를 결합한 명칭으로, 울주군 공식 SNS를 통해 지역 소식을 알리고 군정 홍보를 지원한다는 의미를 담고 있다. 울주군은 기존 블로그 중심 운영에서 벗어나 인스타그램 등 다양한 플랫폼으로 활동 영역을 확대하며 지난해부터 리포터즈를 운영하고 있다.

올해는 총 98명이 지원한 가운데 블로그 분야 30명, 인스타그램 분야 10명 등 총 40명을 최종 선발했다. 이 가운데 울산 지역 거주자는 32명, 타 지역 거주자는 8명이다. 전문 크리에이터를 비롯해 회사원, 주부, 시장 상인, 법률 사무원 등 다양한 직업군이 참여했으며, 연령대도 30대부터 60대까지 고르게 구성됐다.

위촉된 단원들은 내년 1월 31일까지 울주군의 정책과 역사, 문화, 관광, 축제 등을 직접 취재해 콘텐츠로 제작하고, 울주군 공식 SNS를 통해 이를 공유할 예정이다.

울주군은 리포터즈의 활동을 지원하기 위해 매월 1인당 최대 10만원의 콘텐츠 제작비를 제공한다. 특히 올해부터는 워크숍과 성과보고회를 운영하는 등 단원 간 네트워크 형성과 역량 강화를 위한 프로그램도 확대할 계획이다.





울주군 관계자는 "리포터즈는 주민의 시선으로 지역의 이야기를 전달해 기존 행정 중심 홍보와는 다른 생생한 콘텐츠를 만들어낸다"며 "올해는 지역 투어와 정기 모임 등 오프라인 교류를 강화해 소속감과 유대감을 높이고, 주민과 더 가까이 소통하는 홍보 활동을 이어가겠다"고 말했다.

울주군이 온라인 군정홍보단 ‘리포터즈’ 2기 출범식을 갖고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

