동해시의회, 윤리심사자문위원회 위촉식 개최…청렴 의정 강화

강원도 동해시의회(의장 민귀희)는 6일 시의회 의장실에서 윤리심사자문위원회 자문위원 위촉식을 개최했다.

왼쪽부터 동해시의회 윤리특별위원회 위원장 이창수 의원, 손진아 자문위원, 이정희 자문위원, 박현진 자문위원, 동해시의회의장 민귀희, 정철수 자문위원, 김광환 자문위원, 동해시의회 윤리특별위원회 간사 안성준 의원. 동해시의회 제공

동해시의회 윤리심사자문위원회는 윤리 분야에 탁월한 전문지식과 경험으로 지방의원의 겸직 및 영리 행위 등에 관한 자문과 윤리강령 및 윤리실천규범 준수 여부 및 징계에 관한 자문 역할을 맡고 있으며,

학계와 법조계 등 관련 분야에서 윤리분야의 전문지식과 경험이 풍부한 사람을 2년 임기로 5명을 위촉했다.

이날 위촉된 위원은 총 5명(현 동해시 통장연합회 회장 김광환 자문위원, 전직 공무원 박현진 자문위원, 강원도립대학교 사회복지과 교수 손진아 자문위원, 전직 공무원 이정희 자문위원, 전직 경찰공무원 정철수 자문위원)으로 오는 14일 자부터 임기가 시작된다.

위원회는 이날 회의에서 정철수 자문위원을 위원장으로 하고, 이정희 자문위원을 간사로 호선하였다.





민귀희 의장은 "동해시의회가 2023년~2024년도 종합청렴도 1등급, 2025년도 2등급 평가를 받은 것은 윤리심사자문위원회 위원 덕분이라 생각한다"며 "앞으로도 의원들의 높은 청렴과 윤리 의식 수준을 더욱 높일 수 있도록 위원들의 다양한 고견과 관심을 부탁드린다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

