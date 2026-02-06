대전 경제 이정표 역할 '대전상장기업지수' 공식 선포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전기업의 증권시장 내 활약상 경제지표로 성과 확인 가능



시가총액과 연동 1000p 시작, 지수와 기업별 주가 일일공표

사진=대전시 제공

대전시가 6일 대전컨벤션센터에서 대전에 본사를 둔 상장기업 전체의 시가총액을 가중 평균해 산출한 주가지수인 '대전상장기업지수'를 공식 선포했다.

이날 선포식에서 이장우 대전시장은 통합설명회를 찾은 주요 내빈들과 대전경제의 도약과 기업들의 건승을 기원하는 마음을 담은 타북 세레모니를 진행했다.

대전상장기업지수는 대전에 본사를 둔 상장기업 전체의 시가총액을 가중 평균해 산출한 주가지수다. 대전에서는 최근 지역 유망기업들의 코스닥 상장 릴레이와 시가총액 성장세에도 불구하고 일반시민의 인지도가 높지 않다는 문제의식에 따라 지역 대표 경제지표를 알리기 위해 개발됐다.

사진=대전시 제공

주요 코스닥 대전기업에는 알테오젠, 레인보우로보틱스, 리가켐바이오, 펩트론, 오름테라퓨틱, 쎄트렉아이, 아이쓰리시스템, 노타, 원텍, 인투셀, 큐로셀 등이다.

지수는 2월 5일 종가를 기준으로 1000포인트부터 시작했으며 앞으로 대전광역시 홈페이지와 대전기업정보포털에서 일일 공표될 예정이다.

일일 공표를 통해 기업별 주가와 시가총액 흐름도 함께 파악할 수 있어 지역기업의 성과와 경제 동향을 가늠하는 이정표 역할을 하게 될 것으로 예상된다.





사진=대전시 제공

이장우 대전시장은 "코스피, 코스닥이 대한민국 경제의 체온을 재는 온도계라면, 대전상장기업지수는 대전의 경제를 정확히 바라볼 수 있는 창 같은 존재"라며 "대전에 얼마나 우수한 기업들이 많은지 대전시민뿐 아니라 서울과 여의도에서도 알게 되고, 이를 통해 지역기업들이 가치를 재평가받는 계기가 되도록 지수 정착과 홍보에 노력하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

