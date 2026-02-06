부산진해경제자유구역청, 'BJFEZ 2.0 도전과제' 실행 관계기관 협업체계 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4대 분야 46개 도전과제, 산업·물류 고도화

부산진해경제자유구역청(BJFEZ)이 글로벌 산업·물류 환경 변화에 대응하기 위한 'BJFEZ 2.0 도전과제'를 본격 추진한다. 이를 위해 관계기관과 협업체계 가동에 돌입했다.

부산진해경제자유구역청은 6일 청사에서 'BJFEZ 2.0 도전과제 협업체계 구축을 위한 관계기관 협의회'를 열고 도전과제 추진 배경과 방향을 공유했다고 알렸다. 과제 실행을 위한 협업 방안도 함께 논의했다.

이번 협의회는 BJFEZ 2.0 핵심 과제를 실행 단계로 옮기기 위한 첫 공식 논의 자리다. 부산시와 경남도, 부산·경남연구원, 한국해양수산개발원, 부산항만공사, 부산·경남 테크노파크 등 유관 공공기관과 전문가들이 참석했다.

BJFEZ 2.0 도전과제는 글로벌 공급망 재편과 친환경·디지털 전환 가속화에 대응하기 위해 마련됐다. 개발, 산업육성, 투자유치, 정주환경 등 4대 분야에서 총 46개 실행 과제로 구성됐다.

이 가운데 동북아 허브 복합연료 인수기지 구축, 제조 AI 산업 생태계 조성, 고부가가치 복합물류 산업클러스터, 항만운영·물류 융합 산업클러스터 조성은 국가 전략과 연계 가능한 핵심 과제로 제시됐다.

수소·암모니아·e-메탄올 등 친환경 선박연료를 아우르는 복합연료 인수기지 구상은 항만 경쟁력 강화와 에너지 전환을 함께 추진할 수 있는 모델로 평가됐다. 제조 AI 산업 생태계는 신항 배후 제조기업을 중심으로 실증과 확산, 투자유치로 이어지는 구조를 목표로 한다.

물류 전략도 전환한다. 단순 운송과 보관 중심에서 벗어나 가공, 연구개발(R&D), 서비스 기능을 결합한 고부가가치 복합물류 체계로의 전환을 추진한다. Sea&Air 복합운송, 콜드체인, 디지털 통관 등을 중심으로 보세구역 제도 개선과 자유무역지역 확대도 병행할 계획이다.

협의회 참석 기관들은 물류와 통관, 제도 개선 과제는 단일 기관만으로 추진하기 어렵다는 데 공감했다. 정례 협의체 운영과 단계별 공동 대응 필요성에도 의견을 모았다.

BJFEZ는 앞으로 과제를 소관 구분이 아닌 협업 중심 관점에서 재정리한다. 분야별·과제별 실무 협의를 통해 실행력을 높이고 관리카드를 활용해 추진 상황을 점검할 방침이다. 중앙부처 정책 건의와 투자유치 활동으로도 연계한다.





박성호 부산진해경제자유구역청장은 "BJFEZ 2.0 도전과제는 계획 나열이 아니라 어떻게 실행할 것인가에 초점을 둔 전략"이라며 "협업체계를 정례화해 부산진해경제자유구역을 글로벌 기업이 선택하는 미래형 경제특구로 키워가겠다"고 힘줬다.

BJFEZ 도전과제 협업체계 구축을 위한 관계기관 협의회가 진행되고 있다.

