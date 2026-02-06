폴라리스오피스 '폴라리스쉐어', 빗썸 포인트샵 입점…"지식 자산 실물 경제 편입 가속"

AD

폴라리스그룹이 블록체인 계열사를 통해 가상자산의 실질적 사용처를 확보하며 '토큰 이코노미'의 외연 확장에 나선다.

폴라리스오피스는 종속회사 폴라리스쉐어테크가 운영하는 지식 공유 플랫폼 '폴라리스쉐어(POLA)'가 빗썸 '포인트샵'에 입점을 확정했다고 6일 밝혔다.

이번 입점으로 빗썸 이용자들은 보유한 포인트를 활용해 폴라리스쉐어 생태계에 참여하거나 관련 서비스를 직접 이용할 수 있게 된다.

이번 포인트샵 입점은 폴라리스오피스가 추진해 온 'AI와 블록체인 융합' 전략이 실물 경제와 연결되는 중요한 분기점이다.

전 세계 1억4000만명의 사용자를 보유한 폴라리스오피스는 문서 작성과 지식 공유 활동에 대한 보상으로 코인을 지급하는 모델을 운용 중이다. 이번 빗썸 포인트샵 연동은 해당 보상을 실제 가치로 교환하거나 소비할 수 있는 확실한 '출구(Exit)'를 마련, 플랫폼 내 경제 시스템의 완결성을 높였다는 평가다.

회사 측은 이번 입점을 통해 단순한 거래소 상장을 넘어, POLA 토큰이 실제 서비스 내 결제 및 교환 수단으로 기능하는 '유틸리티 토큰(Utility Token)'으로서의 활용 가치를 입증한다는 계획이다.

폴라리스그룹은 빗썸의 광범위한 유저 베이스를 기반으로 POLA 토큰의 범용성을 높이고, 주주와 사용자에게 실질적인 효용을 제공하는 경제 시스템을 구축하겠다는 전략이다.

폴라리스쉐어테크 관계자는 "지식 콘텐츠의 생산과 소비가 국경 없이 이루어지는 만큼, 이에 대한 보상과 결제 또한 투명하고 편리해야 한다"며 "폴라리스오피스의 글로벌 사용자 기반과 빗썸의 결제 인프라를 연계해, POLA의 활용가치를 제고하겠다"고 밝혔다.





AD

한편 POLA는 최근 페이팔(PayPal)의 스테이블코인(PYUSD)과 스왑풀을 개설하며 글로벌 유동성을 확보한 바 있다. 회사는 이번 국내 주요 거래소와의 서비스 연동을 기점으로, 향후 다양한 커머스 플랫폼 및 결제사와의 제휴를 추진해 온-오프라인을 아우르는 사용처를 지속적으로 넓혀갈 방침이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>