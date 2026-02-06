한국화학산업협회,'2026년도 한국RC협의회 제27기 정기총회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제적 화학물질 관리체계 고도화 추진

화학산업 전반의 자율적 안전관리 역량 강화

한국화학산업협회는 2월 6일 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 '2026년도 한국RC협의회 제27기 정기총회'를 개최했다고 6일 밝혔다.

RC협의회 정기총회. 한국화학산업협회 제공

협회는 국내 화학산업계를 대표해 1999년 출범한 한국RC협의회의 주관·운영을 맡고 있으며, 현재 47개 회원사의 화학물질 환경·보건·안전 관리 활동을 지원하고 있다. 해당 활동은 화학제품의 개발부터 제조, 유통, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 환경과 안전, 근로자 보건을 고려해 자율적으로 관리·개선하는 국제적 기준에 기반을 두고 있다.

이날 총회에는 채종경 한국RC협의회장(동서석유화학 대표이사)을 비롯해 국내 주요 화학기업 경영진과 안전·환경·지속가능경영 담당 임직원 등 40여 명이 참석했다. 참석자들은 2025년도 화학물질 안전·환경 관리 활동 성과를 점검하고, 2026년도 사업 전략과 회원사 간 협력 방안을 논의했다.

한국RC협의회는 2026년에도 국제 수준에 부합하는 화학물질 환경·보건·안전 관리 체계를 확립해 화학산업 전반의 신뢰도를 높인다는 방침이다. 이를 위해 자체 평가와 핵심성과지표 기반의 성과관리 체계를 구축하고, 경영진 리더십 강화 프로그램과 회원사 참여 확대를 통해 산업 전반에 자발적인 안전 문화를 정착시킬 계획이다.

총회에 참석한 화학업계 관계자들은 글로벌 기준에 부합하는 환경·안전 관리 체계를 구축하기 위해 협회 차원의 체계적인 지원과 회원사 간 협력 강화가 필요하다는 의견을 제시했다.

채종경 한국RC협의회장은 "글로벌 공급망 전반에서 지속가능성 요구가 높아지고 환경·안전 규제도 강화되고 있다"며 "화학산업이 책임 있는 관리와 실천이라는 본질에 집중한다면 변화의 환경 속에서도 새로운 성장 기회를 만들어갈 수 있을 것"이라고 말했다.





협회 관계자는 "화학산업이 환경과 안전에 책임을 다하는 지속가능한 산업으로 자리 잡을 수 있도록 회원사 간 네트워크 강화와 함께 전방위적인 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.





