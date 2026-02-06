강원도의회 사회문화위, 고성군 현지시찰…문화·관광 현안 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DMZ박물관·통일전망대 방문

문화·관광 분야 주요 현안 점검

강원특별자치도의회 사회문화위원회(위원장 원제용)은 제343회 임시회 기간 중인 6일 고성군 일원에서 현지시찰을 실시하고 문화·관광 분야 주요 현안에 대한 점검에 나섰다.

강원특별자치도의회 사회문화위원회(위원장 원제용)이 제343회 임시회 기간 중인 6일 고성군 일원에서 현지시찰을 실시하고 있다. 강원도의회 제공

이번 현지시찰은 접경지역 대표적인 문화·관광시설인 DMZ박물관과 통일전망대를 방문해 시설 운영 현황을 직접 확인하고 현안 사항을 점검함으로써 향후 정책 수립과 예산 심의에 현장의 의견을 반영하기 위해 추진됐다.

사회문화위원회는 DMZ박물관에서 기관 관계자로부터 주요 사업 추진 현황과 운영 전반에 대한 업무보고를 받고 전시 콘텐츠 구성과 관람객 유치, 시설 관리 실태 등을 중심으로 현안을 점검했다.

이어 통일전망대를 방문해 주요 시설을 둘러보며 관광객 이용 환경과 안전관리 실태를 확인하고 관광 자원으로서의 활용 방안과 관광 활성화 방안에 대해 논의했다.

원제용 사회문화위원장은 "문화·관광 정책은 현장을 직접 보고 느끼는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 현지시찰을 바탕으로 도민의 눈높이에 맞는 정책이 추진될 수 있도록 의정활동에 적극 반영하겠다"고 밝혔다.





사회문화위원회는 이번 현지시찰을 통해 확인한 사항을 토대로 소관 부서와 협의해 제도 개선을 검토하고 향후 행정사무감사와 예산 심의 과정에서도 현장의 의견이 반영될 수 있도록 지속적으로 점검해 나갈 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

