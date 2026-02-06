넥슨 민트로켓 '데이브 더 다이버’ 중국 정식 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현지 타이틀 '잠수부 데이브'

모바일·PC 버전 출시

넥슨은 6일 자회사 민트로켓이 개발한 하이브리드 해양 어드벤처 '데이브 더 다이버'의 모바일·PC 버전을 중국에 출시했다고 밝혔다.

'데이브 더 다이버'. 넥슨 제공

AD

현지 XD 네트워크를 통해 '잠수부 데이브'라는 타이틀로 탭탭 플랫폼에서 서비스된다. PC 버전은 스팀 차이나, 위게임 등 주요 플랫폼에도 순차적으로 오픈된다.

모바일 버전의 경우 여러 차례 테스트를 거쳐 이용자 환경·경험(UI·UX) 등 핵심 재미 요소를 최적화했고 넥슨은 설명했다. 기울이기, 터치 등 모바일만의 특색을 살린 조작을 구현하고, 편의성도 개선해 언제 어디서든 몰입감 있는 플레이를 경험할 수 있다.

넥슨은 게임 속 장면을 실사로 생생하게 구현한 트레일러 영상도 공개했다. 게임 특유의 픽셀 그래픽 감성을 실사화하고, 잠수, 스시집 운영, 미니게임 등 모바일 기기로 주요 콘텐츠를 플레이하는 장면을 담아 매력을 더했다.

'데이브 더 다이버'는 현재까지 사전 예약에 150만명 이상이 참여해 탭탭 플랫폼에서 인기 순위 최상위권을 유지하고 있다. 이용자 평점도 9.4점을 기록 중이다.

넥슨은 컬래버레이션을 통해 현지 공략에도 힘쓸 예정이다. KFC, 스시로 등 인기 외식 브랜드와 협업 프로모션을 진행하고, 리듬 게임 '뮤즈대시'와 인게임 컬래버 콘텐츠를 추가해 다양한 즐길 거리도 제공한다.





AD

한편, '데이브 더 다이버'는 국내 단일 패키지 게임 최초로 누적 판매량 700만장을 기록한 장기 흥행작이다. 넥슨은 추후 국내와 글로벌 시장으로 모바일 버전 서비스를 확대할 계획이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>