남양주시 "재개발·재건축, 알고 시작하세요"…정비사업 아카데미 개최

남양주시, 수강생 선착순 모집

경기 남양주시는 오는 3월 19일부터 정비사업에 관심 있는 시민을 대상으로 '2026 상상더이상 정비사업 아카데미'를 개최한다고 6일 밝혀다. 참가 신청 접수는 오는 9일부터 진행한다.

남양주시,‘상상THE이상 정비사업 아카데미’수강생 선착순 모집. 남양주시 제공

이번 사업은 최근 정비사업에 대한 시민들의 관심이 높아지면서 신규 구역 지정 등 논의가 활발해짐에 따라, 사업 초기 단계에서 발생할 수 있는 혼란을 방지하고 시민의 이해를 높이기 위해 추진됐다.

시는 이번 아카데미를 통해 정비사업에 대한 시민의 주체적인 참여를 이끌고 원도심 발전의 동력을 마련해 균형 있는 도시 성장을 이뤄나갈 방침이다.

교육은 오는 3월 19일부터 4월 23일까지 매주 목요일 운영되며, 오후 3시부터 5시까지 총 6회에 걸쳐 금곡양정행정복지센터 6층 다목적공연장에서 진행된다.

강의는 △정비사업 개념 △추진위원회와 조합의 구성·운영 △사업시행계획 인가 절차 △토지 등 소유자와 조합원 자격 기준 △시공사 선정 기준과 계약 업무 △조합 임원의 역할과 관련 소송사례 등 실무 중심으로 운영된다.

강사진은 교수와 변호사 등 해당 분야 전문가들로 구성되며, 전체 6회 중 4회 이상 참석한 시민에게는 수료증을 발급한다.

수강 신청은 2월 9일부터 3월 18일까지 시 누리집 통합예약포털에서 선착순으로 접수한다. 자세한 사항은 시청 도시재생과로 문의하면 된다.





남양주시 관계자는 "정비사업은 시민의 삶에 직접적인 영향을 미치는 중요한 사안"이라며 "앞으로도 시민이 주체가 되는 교육과 소통을 통해 지속 가능한 도시 정비사업과 주거환경 개선 정책을 추진해 나가겠다"고 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

