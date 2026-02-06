우리카드, '디지털자산 결제' 본격화…인프라 만든다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

블록체인 인프라기업과 MOU 체결

우리WON카드앱 결제 기능 확장

우리카드는 6일 블록체인 인프라 전문기업 EQBR과 '디지털 자산 월렛 및 지급결제 플랫폼 사업을 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

협약식은 이달 3일 서울 광화문 우리카드 본사에서 열렸으며, 유태현 우리카드 부사장과 정주영 디지털본부장, 이현기 EQBR 대표, 정재건 사업 담당 이사 등이 참석했다.

이번 협약은 블록체인 기술을 활용해 기존 결제 시스템의 한계를 보완하고, 고객에게 차별화된 디지털 지급결제 경험을 제공하기 위해 추진됐다. 양사는 본격적인 서비스 개발에 앞서 시장 규제와 기술 환경 변화에 대응할 수 있는 대응 방안을 공동으로 마련할 계획이다. 단순한 기술 도입을 넘어 제도권 금융 내에서 도입할 수 있는 최적의 블록체인 모델을 검토한다는 방침이다.

이번 협약의 핵심은 우리카드의 결제 플랫폼인 '우리WON카드앱'의 결제 기능을 확장하는 데 있다. 우리카드는 기존의 신용카드, 체크카드, 포인트, 계좌 결제 수단에 더해 스테이블코인을 포함한 디지털 자산 결제 기능을 단계적으로 도입해 통합 결제 플랫폼으로 진화시키겠다는 구상이다.

이를 통해 고객은 하나의 앱 안에서 전통적인 금융 자산과 디지털 자산을 자유롭게 활용하며, 사용처와 상황에 맞춰 가장 적합한 결제 수단을 선택할 수 있는 하이브리드 결제 환경을 경험하게 될 것으로 기대된다.





EQBR은 디지털 자산 지갑을 중심으로 기존 금융 시스템과 블록체인을 연결하는 인프라를 제공하는 기업으로, 금융권을 포함한 다양한 분야에서 전략적 파트너십을 확대하고 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

