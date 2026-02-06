주광덕 시장 “청년의 아이디어가 시정 중심 되도록 기회 넓힐 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, '정약용의 후예' 간담회

청년 일자리·협업 연계 본격 확대

경기 남양주시는 지난 5일 청년창업센터에서 청년 인재 연계 플랫폼 '정약용의 후예' 간담회를 열고, 2025년 사업 성과를 공유하며 2026년 운영 방향과 확대 계획을 논의했다고 6일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 5일 청년창업센터에서 청년 인재 연계 플랫폼 '정약용의 후예' 간담회를 열고 있다. 남양주시 제공

'정약용의 후예'는 프리랜서와 자영업자, 엔잡러 등 다양한 형태로 활동하는 청년 인재가 자신의 역량을 알리고 협업과 프로젝트 기회를 확장할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다. 시는 취업 알선이 아닌, 청년의 활동 영역을 확장하고 지역 안에서 새로운 기회를 만들어가는 연결의 장으로 플랫폼을 운영해 왔다.

시는 지난 2025년 비예산 사업으로 플랫폼을 시범 운영했다. 그 결과 총 64명의 청년 인재를 시 청년 공식 블로그에 소개했고, 이를 통해 300여 건의 협업과 일자리 연계가 이뤄졌다. 다양한 분야의 청년이 지역 기관·기업과 자연스럽게 연결되며 플랫폼의 가능성을 확인했다.

이번 간담회에서는 2025년 사업 실적과 2026년 사업 계획을 공유하고, 청년과 관계 부서가 사업 방향에 대해 자유롭게 소통했다. 이어 참여 청년의 자기소개를 통해 각자의 재능과 활동 분야를 공유하는 시간도 마련했다.

시는 2026년부터 '정약용의 후예'를 예산 사업으로 전환해 운영의 폭을 넓힌다. 주요 추진 내용은 △청년 인재 추가 모집 △협업·연계 기회 확대 △홍보집 제작 △정기 간담회 운영 △'정약용의 후예 마켓' 운영이다. '정약용의 후예 마켓'은 신규 인재 발굴과 기존 인재 홍보를 병행하는 프로그램으로, 인재 간 네트워킹과 협업을 촉진하는 만남의 장으로 운영된다.

주광덕 시장은 "'정약용의 후예'는 청년 각자의 재능과 활동이 지역 안에서 연결되는 플랫폼"이라며 "앞으로도 시가 추진하는 다양한 행사와 정책 과정에 청년이 직접 참여하고 아이디어를 펼칠 수 있는 기회를 꾸준히 넓혀가겠다"고 말했다.





한편, '정약용의 후예'는 연중 신청이 가능하다. 참여를 희망하는 청년이나 청년 연계를 원하는 기관과 기업은 시 청년담당관 청년일자리팀으로 문의하면 된다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

