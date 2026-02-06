GS건설 지난해 영업이익 4378억원…전년보다 53% 급증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

GS건설은 지난해 영업이익이 전년 대비 53.1% 늘어난 4378억원으로 잠정 집계됐다고 6일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 전년 대비 3.2% 줄어든 12조4504억원을 기록했다.

지난해 신규수주는 19조2073억원으로 가이던스로 제시한 14조3000억원 대비 34.3% 초과 달성했다.

사업본부별 매출을 살펴보면 플랜트사업본부가 2024년 7017억원에서 1조3201억원으로 88.1%의 성장세를 나타냈고, 인프라사업본부도 1조1535억원에서 1조4614억원으로 26.7% 증가했다. 반면, 건축주택사업본부 매출은 전년 9조5110억원에서 7조7869억원으로 18.1% 감소했다.

지난해 신규 수주는 건축주택사업본부에서 봉천제14구역주택재개발정비사업(6275억원), 쌍문역 서측 도심공공주택 복합사업(5836억원), 광명시흥·시흥거모공공주택사업(S1-11, S2-2, A-1)(3893억원), 인프라사업본부에서 부산신항-김해간고속국도건설공사(제2공구)(1923억원) 등이다. 해외 모듈러주택 자회사인 단우드도 지난해 누적 6449억원을 수주했다.

GS건설은 올해 경영 목표로 매출 11조5000억원, 신규수주 17조8000억원을 제시했다.





AD

GS건설은 "올해는 품질과 안전이라는 건설업의 기본을 더욱 견고히 다지고, 미래 역량을 완성하는 중요한 전환점이 되는 해"라며 "선택과 집중 전략을 통해 지속가능한 성장 기반을 마련할 것"이라고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>