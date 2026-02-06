"주가조작하면 패가망신"…李대통령, 불법 시장 교란 행위 연일 경고

초국가범죄에도 "한국인 건들면 패가망신…보이스피싱 뜸해져"

이재명 대통령이 6일 한 경제신문 기자들이 이른바 '선행매매'로 부당 이득을 취한 혐의로 당국의 수사를 받는 것과 관련해 "주가조작 패가망신"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X)에 관련 기사를 링크하면서 이 같은 메시지를 남겼다. 선행매매는 미공개 정보를 이용해 부당한 이득을 취하는 행위를 의미한다. 주가조작 근절 합동대응단은 해당 기자들이 소속된 경제지 본사를 압수수색했다.

이 대통령은 연일 금융시장 교란 행위를 엄단하겠다는 의지를 연일 밝히고 있다. 지난달 14일에는 '주가조작 패가망신은 빈말이 아니다. 정상적으로 투자하라'고 썼고, 29일에는 '증권거래소는 일종의 백화점으로 썩은 상품과 가짜 상품이 많으면 누가 가겠나. 물론 소매치기도 철저히 단속해야 한다'고 적기도 했다.

초국가범죄 스캠 등 대한 강력 대응 기조도 재확인했다. 이 대통령은 이날 엑스에 캄보디아 정부가 온라인 사기 혐의자 2200여명을 검거했다는 내용의 기사를 첨부하고 "한국인을 건들면 패가망신"이라고 썼다.

그러면서 "외국인 범죄자 2천명 중 한국인은 0명이다. 요즘 보이스피싱이 조금 뜸해진 것 같지 않나"라며 "경찰 코리아 전담반과 국정원의 활약 덕분이다. 칭찬한다"고 했다.





이 대통령은 지난달 30일에는 엑스에 "한국인을 건들면 패가망신, 빈말 같습니까"라는 글을 한국어와 캄보디아어로 병기했다가 해당 글에 대한 캄보디아 정부의 문의가 들어오자 이를 삭제하기도 했다.





