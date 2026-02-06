함평군, 지역특화사업 '369 행복보따리' 간담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일 전남 함평군 함평읍이 지역 내 업체 20곳과 함께 취약 계층 지원을 위한 '369 행복보따리' 사업 추진 간담회를 개최했다. 함평군 제공

전남 함평군 함평읍은 지역 내 업체 20곳과 함께 취약 계층 지원을 위한 '369 행복보따리' 사업 추진 간담회를 개최했다고 6일 밝혔다.

지난 5일 함평읍사무모 소회의실에서 열린 간담회에서는 지난해 사업에 참여한 업체에 감사의 서한을 전하며 사업 추진 성과를 공유하고, 올해 사업 추진 계획에 대해 논의했다.

'369 행복보따리' 사업은 지난해 지원 대상을 확대해 지역 내 취약계층 43가구가 혜택받을 수 있도록 운영했으며, 3월·6월·9월 연 3회에 걸쳐 정기적으로 추진했다.

올해 역시 관내 20개 업체가 참여해 빵·밑반찬 등 후원 물품을 제공하는 데 뜻을 모았으며 현장에서 원활한 사업 추진을 위한 협약을 체결했다.

후원 물품은 '행복보따리'로 구성해 읍내 취약계층 43가구에 직접 전달할 예정이며, 전달 과정에서 어르신들의 안부 확인과 생활 상태 점검 등 돌봄 활동도 병행할 계획이다.

김행구 함평읍 지역사회보장협의체 민간위원장은 "작은 나눔이 모여 큰 힘이 되는 만큼, 앞으로도 어려운 이웃에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.





정화자 함평읍장은 "나눔에 동참해 주신 관내 업체와 지역사회보장협의체 위원님들께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 다양한 민관 협력 사업을 통해 복지 사각지대를 해소하고 촘촘한 돌봄 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.





