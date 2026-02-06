경남은행, HD현대중공업과 '외국인 근로자 전세자금 대출' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1인당 최대 1억원까지 우대금리

BNK경남은행이 HD현대중공업과 함께 외국인 근로자를 위한 '외국인 근로자 전세자금대출'을 실시한다고 6일 밝혔다.

외국인 근로자 주거 연계 금융정책을 선도적으로 도입해 생산적·포용금융을 실천하고, 국내 장기 정착을 돕겠다는 게 경남은행의 설명이다.

HD현대중공업과 HD현대중공업 협력사에 재직 중인 외국인 근로자들에게 주거 자금을 1인당 최대 1억원까지 우대금리로 지원한다

외국인 근로자 전세자금대출은 지난해 9월 BNK경남은행·울산시·HD현대중공업이 체결한 '외국인 근로자 지원 업무협약'의 후속 조치다. 경남은행은 이 업무협약을 바탕으로 울산지역 외국인 근로자 은행 이용 편의를 위해 경남은행 대송지점에 월 2회 일요일 '외국인전용센터'를 운영 중이다.

김기범 경남은행 개인고객그룹 상무는 "조선·제조·건설업 등 전략 산업 현장에서 외국인 근로자들의 역할이 확대되고 있다"며 "이번 지원이 우수 숙련 외국인 근로자와 가족들이 한국에 안정적으로 정착하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다"고 말했다.





한편 경남은행은 언어 장벽을 해소하고 금융 접근성을 높일 수 있도록 모바일뱅킹 애플리케이션에서 영어·중국어·인도네시아어 등 10개 다국어를 지원하는 '외국인 모드 서비스'를 오픈해 운영 중이다.

