오경미 광주교육감 출마예정자 "통합교육감 권한 분산돼야"

오경미 전 국장이 6일 광주시교육청 기자실에서 기자회견을 개최하고 있다. 독자 제공

오는 6월 광주교육감 선거에 출마 예정자인 오경미 전 광주시교육청 교육국장 6일 "전남광주통합특별시 교육청 산하에 교육위원회를 설치해 통합교육감의 권한을 견제하고 독주를 방지해야 한다"고 밝혔다.

오 전 국장은 이날 광주시교육청 기자실에서 기자회견을 열고 "두 거대 광역단체의 교육 행정이 하나로 묶이면 교육가의 인사권과 예산권이 비대해져 독단적 정책 추진이나 관료주의적 폐해가 발생할 우려가 크다"고 지적했다.

독립적 합의제 기구로 전남·광주교육위원회 설치와 통합교육청에 집중된 권한의 분산과 이양, 교육옴부즈맨 제도 상설화와 감사위원회 설치 등을 제안했다.

이어 "교육위원회에서 중장기 교육정책을 수립하고 예산심의·교육공무원 임용 감시 등의 역할을 맡겨 교육감 개인의 정치적 성형이나 독단에 따라 교육정책이 휘둘리지 않게 해야 한다"고 강조했다.

오 전 국장은 "통합교육감은 군림하는 자가 아니라 봉사하는 자리여야 한다"며 "권력을 나누고 시스템에 운영되는 투명한 통합교육을 통해 광주와 전남의 미래세대에 부끄럽지 않은 교육환경을 만들어야 한다"고 밝혔다.

오 전 국장은 이정선 광주시교육감 재선 도전에 맞서 광주지역 사회노동단체가 추진 중인 후보단일화에 참여하고 있다.





후보단일화는 광주시민후보공천위원회가 김용태·오경미·정성홍 세 입지자를 상대로 오는 7~10일 시민공천단 투표와 3차례의 일반여론조사 결과를 50%씩 반영해 이뤄지며 결과는 11일께 발표할 예정이다.





