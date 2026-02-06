강원도-한림대, ‘통합돌봄’ 전문인력 양성 맞손…3월 법 시행 선제 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대와 협력 담당 공무원 150명

통합돌봄 4주 교육…대학과 손 맞잡아

교육·연구등 협력 기대

강원특별자치도(도지사 김진태)가 오는 3월 27일 '의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률'의 본격적인 시행을 앞두고, 한림대학교와 협업하여 통합돌봄 실무인력 전문화에 돌입한다고 6일 밝혔다.

통합돌봄 강원 실무인력 융합교육. 강원도 제공

AD

이번 교육은 도내 통합돌봄 종사자들의 실무 전문성을 함양하기 위해 마련되었으며 6일부터 27일까지 4주간 매주 금요일마다 담당 공무원 150여명을 대상으로 진행한다.

특히, 한림대학교의 돌봄통합지원 전문인력 교육위원회(공동위원장 의학과 김동현 교수, 사회복지학과 석재은 교수)가 직접 설계한 맞춤형 커리큘럼을 도입하였으며, 주요 교육과정은 △ 통합돌봄의 이해 △ 다직종 협력의 역할과 한계 △ 사례기반학습 등 이론과 실무를 아우르는 심화과정으로 구성되었다.

아울러, 강원자치도와 한림대학교는 이번 교육에 그치지 않고 향후 통합돌봄 제도의 질적 발전을 위한 연구 및 정책 수립에 협력하기로 뜻을 모으고 '통합돌봄 상호 협력 협약'을 체결하였다.

앞으로, 전문인력 양성 및 역량강화, 통합돌봄 모델개발 및 시범사업 추진, 성과분석 및 개선방안 등을 협력하기로 했다.





AD

박송림 복지보건국장은 "이번 교육으로 지역특성에 맞는 통합돌봄 서비스 전문성을 높이고, 전국적인 모범사례로 통합돌봄의 성공적인 안착을 기대한다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>