"엄마·아빠에게 자유를"… ‘키자니아 GO’로 돌봄 공백 메운다

인천 파라다이스시티서 운영



아이 체험·부모 휴식 동시 만족

주말마다 '어디 갈까' 고민하던 부모들에게 희소식이 찾아왔다.

글로벌 직업체험 테마파크 키자니아가 이동형 직업체험 프로그램을 통해 직업체험과 아이 돌봄을 결합한 새로운 가족형 체험 모델을 선보이며 주목받고 있다.

키자니아(대표 강재형)는 전국 어디든 찾아가는 이동형 직업체험 프로그램 '키자니아 GO'를 통해 아이에게는 안전한 직업체험을, 부모에게는 여유로운 휴식을 제공하는 가족형 체험 패키지를 운영 중이라고 전했다.

현재 키자니아 GO는 인천 파라다이스시티에서 진행되고 있으며, 전용 체험 공간이 마련된 실내 대형광장 '플라자'에서 운영되고 있다.

아이들은 전담 운영 인력의 상시 관리 아래 ▲Galaxy AI 비밀본부 ▲승무원 직업체험 ▲키자니아 공방 만들기 체험 등 총 3종의 직업체험 프로그램에 참여한다. 모든 체험은 정해진 시간표와 동선에 따라 진행되며, 체험 전·중·후 전 과정에 전문 바이저가 함께해 안전한 체험 환경을 제공한다.

체험 패키지는 가족의 일정과 돌봄 목적에 따라 두 가지 상품으로 구성됐다. 첫 번째 상품은 AI 비밀본부 체험 3종과 실내 테마파크 '원더박스' 1일 이용권이 포함된 구성으로, 아이가 직업체험과 놀이를 하루 동안 충분히 즐길 수 있도록 했다.

원더박스는 밤의 유원지를 콘셉트로 한 가족형 실내 테마파크로, 다양한 놀이시설과 어트랙션을 갖추고 있다. 파라다이스시티 리조트 내 호텔과는 별도의 건물에 있으며, 1층 무대에서는 파라다이스시티의 대표 콘텐츠인 '파라다이스 오딧세이' 공연도 관람할 수 있다.

두 번째 상품은 2시간 돌봄 패키지로, AI 비밀본부 체험 3종과 승무원 교육센터, 키자니아 공방 체험을 결합해 부모 일정에 맞춘 단시간 이용이 가능하다. 아이가 체험에 참여하는 동안 부모는 플라자 내 카페와 호텔 공간에서 자유롭게 휴식을 즐길 수 있어, 단순 대기 시간이 아닌 여행과 휴식에 집중할 수 있는 점이 특징이다.

키자니아 GO 운영 기간은 2026년 3월 2일까지며, 온라인 플랫폼 NOL 티켓(인터파크)을 통해 사전 예매 시 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 또한 키자니아 GO 이용 고객에게는 파라다이스시티 원더박스 입장권 20% 현장 할인과 플라자 내 일부 식음업장 10% 할인 혜택도 제공된다.





키자니아 GO 관계자는 "키자니아 GO는 단순한 돌봄을 넘어 아이가 즐거운 직업체험을 통해 자연스럽게 성장할 수 있도록 설계된 프로그램"이라며 "부모는 안심하고 아이를 맡기고, 아이는 안전한 환경에서 의미 있는 경험을 쌓을 수 있는 가족형 직업체험이 되길 기대한다"고 말했다.

키자니아 파라다이스시티 돌봄 패키지.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

