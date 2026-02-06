정진욱 의원 '만성정체' 광주 봉선동 교통혼잡 해소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진월동 서문대로~봉선동 대화아파트 터널도로 개설

'국토부 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업' 확정

30년 숙원사업 해결 주민 삶의 질 개선 기대도

정진욱 의원

광주 교통의 중심으로 대표적인 만성 정체구간인 남구 봉선동과 백운광장 일대의 교통혼잡이 크게 줄어들 전망이다.

정진욱 국회의원은 6일 "남구 진월동 서문대로~봉선동 대화아파트간 터널 도로 개설사업이 5일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)의'제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획'으로 확정됐다"고 밝혔다.

정 의원은 "남구의 오랜 숙원사업인 터널개설을 이번에 반드시 이뤄내기 위해 지난해 12월 2026년도 국비 예산에 설계비 5억원을 신규로 확보한 바 있다"며 "이번 '대광위' 계획 확정은 이에 따른 후속조치의 일환"이라고 설명했다

'서문대로~봉선동 도로개설'사업에는 2026년부터 5년간(2026~2030년) 사업비 752억원(국비 211억)을 투입해 서문대로와 봉선동을 잇는 길이 0.8㎞(4차로) 구간이 신설된다.

산을 관통하는 도로가 터널로 뚫리면 운전자가 백운광장이나 용산지구로 우회하지 않아도 되는 것은 물론 현재 32분인 통행시간은 11분으로 단축되고 시속 19.1㎞에 불과했던 통행 속도도 시속 48.1㎞까지 올라갈 것으로 기대된다.





정 의원은 "주민들의 교통편의 개선을 위해 추진력을 잃고 그동안 방치돼온 터널 사업에 지난해 국회 예결위원 활동 기간 내내 매달려 집중 추진한 결과 이번 국토부 제5차 계획에까지 들어가게 됐다"며"남구 30년 숙원사업이 풀리게 돼 큰 보람을 느낀다. 주민의 삶을 개선하는 것이 정치의 존재 이유다"고 강조했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

