광주 서구, 설 명절 대비 주민생활안정 종합대책 추진

종합상황실 운영·소외이웃 지원 등 대책 마련

무인민원발급기·365민원봉사실 운영 편의 제공



광주 서구청 전경

광주광역시 서구는 14일부터 시작되는 설 연휴를 앞두고 주민과 고향을 찾는 귀성객이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 주민생활안정 종합대책을 추진한다.

서구는 주민 생활과 직결되는 ▲재난(대설·한파) 대비 ▲각종 감염병 방역 및 응급진료체계 운영 ▲깨끗한 환경조성 ▲소외이웃 지원 ▲설 성수식품 안전관리 ▲물가관리 및 연료공급 ▲불법주정차 지도·단속 ▲365민원봉사실 운영 등 총 33개 대책을 수립·추진한다.

특히 서구는 연휴 기간에 종합상황실과 함께 청소, 재난·재해, 의료, 민원처리 등 각 분야별 상황대책반을 운영해 생활 불편과 긴급 상황에 신속히 대응할 계획이다.

복지 분야에서는 명절 전후 복지 사각지대에 놓인 위기가정을 집중 발굴·지원하고 경로당 난방비와 저소득층 아동 급식 지원, 노인 복지시설 및 복지관 안전점검 등을 통해 주민생활안정에 만전을 기한다.

환경 분야에서는 명절 전후 주요 도심지와 청소 취약 지역을 대청소하고 연휴 중에는 환경미화원 특별근무와 노면청소차 운영 확대 등 청소 특별대책을 추진한다. 생활 폐기물은 17일과 18일을 제외한 연휴 기간 동안 정상 수거하며 과도한 상차림 줄이기 위한 음식문화 개선 캠페인도 함께 진행한다.

이외에도 급히 증명서류가 필요한 주민을 위해 무인민원발급기 22대와 상무지구 롯데마트맥스 1층에 위치한 365민원봉사실을 오전 9시부터 오후 5시까지 운영한다.





김이강 서구청장은 "주민과 귀성객 모두가 따뜻하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 주민생활안정대책을 차질 없이 추진해 주민 곁에 있는 생활정부를 구현하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

