광주 서구, 공동주택 자원순환 실천 확산

자원순환 우수 공동주택 경진대회 개최

3월13일까지 신청·폐기물 감량실적 등 평가

우수 단지 10곳에 총 2천만원 포상

광주광역시 서구가 관내 100세대 이상 공동주택 204개소를 대상으로 '2026년 자원순환 우수 공동주택 경진대회'를 개최한다.

서구는 올바른 분리배출과 음식물쓰레기 감량 문화 정착을 위해 2013년부터 경진대회를 추진해 오고 있다.

서구는 올해 3월부터 10월까지 ▲음식물류 폐기물 감량실적(70점) ▲폐건전지·폐형광등 수거 실적(10점) ▲재활용품 분리배출 실태(10점) ▲자원순환 실천 주민 참여도(10점) 등을 종합적으로 평가해 오는 11월 우수 공동주택 10곳을 선정하고 총 2,000만원의 포상금을 차등 지급할 계획이다.

참여를 희망하는 공동주택은 3월13일까지 서구청 누리집 공지사항의 관련 서류를 준비해 서구청 자원순환과에 방문하거나 전자우편 등으로 제출하면 된다. 서구는 3월 중 참여자 대상 사업설명회를 열어 경진대회 추진 절차와 실적 평가 기준 등 자원순환 실천 방안을 안내할 예정이다.

이판구 자원순환과장은 "자원순환 우수 공동주택 경진대회를 통해 주민 참여를 기반으로 자원순환 실천 문화가 지속적으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





한편 서구는 지난해 '자원순환 우수 공동주택 경진대회'를 통해 음식물쓰레기 32톤을 감량과 함께 폐건전지 1,500㎏, 폐건전지 930㎏을 수거하는 등의 실질적인 성과를 거뒀다.





