관록·패기 71명의 태극전사…'골든 레이스' 시작

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 7일 개막

'산시로'에서 개회식…머라이어 캐리 등 출연

한국, 금메달 3개 이상·종합 10위 이내 목표

이탈리아에서 20년 만에 열리는 세 번째 동계올림픽이 한국시간으로 7일 오전 4시(현지시간 6일 오후 8시) 이탈리아 밀라노의 산시로 올림픽 스타디움에서 막을 올린다.

제25회 동계올림픽인 밀라노·코르티나담페초 올림픽에는 92개국에서 약 2900명의 선수가 참가한다. 선수들은 22일까지 8개 종목, 16개 세부 종목에서 116개의 금메달을 놓고 경쟁한다. 이탈리아는 앞서 1956년 코르티나담페초, 2006년 토리노 동계올림픽을 개최했다.

개회식이 열리는 산시로는 이탈리아 프로축구 명문 AC밀란과 인터밀란이 홈구장으로 사용하는 이탈리아 축구 성지다. 1926년 문을 열어 올해로 100주년을 맞은 유서 깊은 경기장이다.

개회식에는 1200여명이 출연해 성대한 축제의 개막을 축하한다. '팝의 여왕' 머라이어 캐리와 이탈리아가 자랑하는 세계적인 성악가 안드레아 보첼리, 중국 피아니스트 랑랑이 화려한 무대를 선보인다. 20년 전 토리노 동계올림픽을 비롯해 다수의 국제 스포츠 행사에 참여한 이탈리아 출신 연출가 마르코 발리치가 총연출을 맡았다. 개회식의 주제는 이탈리아어로 '조화'를 뜻하는 '아르모니아(Armonia)'다. 밀라노를 비롯해 코르티나담페초, 프레다초, 리비뇨에서도 동시에 행사와 선수 퍼레이드가 진행된다.

AD

女쇼트트랙 3연패 노리는 최민정…FIS 월드컵 1위 이상호도 금 도전

한국은 선수 71명을 포함해 총 130명의 선수단을 파견했다. 금메달 3개 이상을 획득해 종합 순위 10위 이내 진입이 목표다.

한국 선수단 남녀 주장을 맡은 이상호와 최민정이 메달 레이스를 이끌고, 무서운 10대 후배들이 뒤를 받쳐야 목표 달성이 가능하다. 이상호와 최민정은 이번 대회에서 금메달을 기대할 수 있는 대표적인 선수다. 이상호와 함께 스노보드에서 유력 금메달 후보 꼽히는 최가온은 2008년생으로 아직 10대다. 스노보드의 또 다른 메달 후보 유승은과 '포스트 김연아'로 주목받는 피겨스케이팅 신지아 역시 2008년생이다. 2007년생 임종언은 황대헌과 함께 남자 쇼트트랙 대표팀의 에이스 역할을 맡을 것으로 기대된다. 약관에 불과한 스노보드의 이채운(20), 프리스타일 스키의 정대운(21), 스피드스케이팅의 이나현(21)도 메달 후보로 꼽힌다.

가장 주목받는 종목은 '메달밭' 쇼트트랙이다. 한국은 역대 동계올림픽에서 금메달 33개를 따냈고, 이 가운데 26개가 쇼트트랙에서 나왔다.

최민정이 이끄는 쇼트트랙 대표팀 경기는 10일 시작된다. 21일까지 총 9개의 금메달 주인공이 가려진다. 첫날인 10일에는 2000m 혼성계주에서 첫 금메달이 결정된다. 이어 13일 여자 500m와 남자 1000m, 15일 남자 1500m, 16일 여자 1000m, 19일 남자 500m와 여자 3000m 계주, 21일 여자 1500m와 남자 5000m 계주 결승이 열린다. 최민정은 여자 1500m에서 올림픽 3연패에 도전하다. 후배 김길리와의 선의의 경쟁이 기대된다.

스피드스케이팅에서는 여자 500m와 매스스타트에서 메달을 노린다. 김민선과 이나현은 16일 '빙속 여제' 이상화의 은퇴 이후 8년 만에 여자 500m 메달을 노린다. 정재원과 박지우는 21일 매스스타트에 출전한다.

스키 종목에는 이번 대회에서 가장 많은 57개의 금메달이 걸려 있다. 한국은 그동안 스키에서 두드러진 성적을 내지 못했지만, 이번 대회에서는 스노보드를 중심으로 다수의 메달을 노린다. 스키는 알파인, 크로스컨트리, 프리스타일, 노르딕복합, 스키점프, 스노보드 등 6개 세부 종목으로 나뉜다.

가장 먼저 메달에 도전하는 선수는 남자 주장 이상호다. 이번 대회 한국 선수단 첫 메달리스트가 유력한 이상호는 한국 스키 사상 유일한 올림픽 메달리스트다. 그는 2018 평창 대회에서 은메달을 땄다. 2022 베이징 대회에서는 당시 세계 랭킹 1위로 유력한 금메달 후보였으나 8강에서 0.01초 차로 탈락해 아쉬움을 삼켰다. 이상호는 지난달 31일 슬로베니아 로글라에서 올림픽을 앞두고 마지막으로 열린 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 우승하며 기대감을 끌어올렸다.

하프파이프 유력 후보 10대 최가온…신지아·임종언 등도 돌풍 준비중

이상호의 뒤를 10대 선수들이 든든히 받친다. 12일 스노보드 하프파이프에 출전하는 최가온은 가장 유력한 금메달 후보다. 미국 경제 전문지 포브스는 최가온을 올림픽 3연패에 도전하는 클로이 김(미국)의 가장 강력한 경쟁자로 꼽았다. 최가온은 2025~2026시즌 FIS 스노보드 하프파이프 월드컵 5개 대회 중 3개 대회에 출전해 모두 정상에 올랐다. 동갑내기 유승은은 9일 빅에어에서 메달에 도전한다. 유승은은 올 시즌 세 차례 열린 FIS 스노보드 빅 에어 월드컵에서 매번 순위를 끌어올렸고 특히 마지막 세 번째 대회에서 은메달을 목에 걸어 메달 기대감을 높였다. 앞선 두 대회에서는 각각 27위, 6위를 기록했다.

썰매 종목에서도 2018 평창 이후 8년 만에 메달을 노린다. 한국 썰매는 평창 대회에서 윤성빈이 스켈레톤 금메달, 원윤종 조가 봅슬레이 4인승 은메달을 따낸 이후 침체기를 겪었다. 원윤종의 은퇴 후 파일럿으로 전향한 김진수가 봅슬레이 대표팀을 이끈다. 김진수 조는 올 시즌 IBSF 랭킹에서 2인승 5위, 4인승 8위를 기록 중이며, 4인승에서는 지난해 11월 월드컵 1차 대회에서 동메달을 획득했다. 당시 경기장이 이번 대회가 열리는 코르티나담페초라는 점에서 이변 가능성도 거론된다.

스켈레톤에서는 정승기가 다크호스로 꼽힌다. 정승기는 2022 베이징 대회에서 윤성빈(12위)보다 높은 10위에 올랐고, 올 시즌 세계 랭킹은 6위다. 월드컵에서도 꾸준히 상위권을 유지하며 지난해 12월 릴레함메르 대회에서 동메달을 목에 걸었다.





AD

컬링에는 남녀 4인조와 혼성 2인조 등 3개의 금메달이 걸려 있다. 한국은 남자 4인조를 제외한 두 종목에서 메달을 노린다. 혼성 2인조 결승은 11일, 여자 4인조 결승은 22일 열린다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>