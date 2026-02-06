다날, 신한은행과 국내 최초 USDC '초고속·초저가' 송금 프로세스 실증

AD

다날이 신한은행과 국내 최초 스테이블코인 기반 '초고속·초저가' 글로벌 송금 파이프라인을 확보했다.

통합결제 비즈니스 전문 기업 다날은 지난 1월 스테이블코인을 활용한 '글로벌 송금 테스트(PoC)를 성공적으로 완료했다고 6일 밝혔다.

이번 테스트는 다날 블록체인 및 정산망 네트워크와 신한은행의 외화 송금망·정산(은행계좌) 시스템 및 규제·AML 가이드라인 준수 체계, 서클(Circle) 스테이블코인 인프라를 연동해 일본 현지 기업 전자지갑에 전송하는 방식으로 진행됐으며, USD-USDC 직접 변환 프로세스의 기존 송금 대비 수수료 개선 및 환전 시간 개선 효과 산출이 주목적이다. 테스트 결과 수수료 상당 부분이 절감되며, 입출금 또한 실시간 처리되는 것으로 나타났다.

이는 블록체인 네트워크를 활용하면 기존 국제금융통신망(SWIFT) 대비 물리적 시간과 불필요한 비용을 획기적으로 단축시킬 수 있음을 증명한 사례로, 특히 다날의 프로세스가 신한은행과의 직접 연계를 기반으로 국내 가이드라인을 완벽하게 준수하고 서비스의 높은 신뢰성과 보안성까지 입증했다는 점에서 의의가 크다.

다날은 검증된 송금 루트 기반으로 실물 결제, 디파이(De-Fi) 관련 2차 추가 테스트를 추진 중이며 올해 원화 스테이블코인 제도화에 맞춰 신한은행과 함께 정산·환전·유통 구조를 고도화해 서비스 상용화를 가속화할 계획이다. 나아가 B2B 무역송금 시스템 및 USDC 포함 국내외 스테이블코인 간 스왑·유통 모델로 발전시켜 스테이블코인 선두 기업 위치를 확고히 할 방침이다.

다날 관계자는 "이번 PoC는 스테이블코인 송금이 기존의 복잡했던 글로벌 무역 거래를 획기적으로 개선할 수 있는 실질적이고 효율적인 모델임을 입증한 결과"라며 "나아가 법제화 이후 원화 스테이블코인으로 서비스 영역이 확대된다면 원화의 글로벌 유통 촉진 및 가치 상승에도 결정적 역할을 하게 될 것"이라고 밝혔다.





AD

이어 "앞으로도 신한은행과의 협업을 중심으로, 검증된 블록체인 기업들과의 파트너십 네트워크를 적극 활용해 전세계 어디서든 통용되는 차세대 금융 표준을 완성해나갈 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>