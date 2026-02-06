본문 바로가기
“기다릴까, 병원 갈까?”… 갑자기 솟아오른 손목 혹, 대부분 양성이나 방치는 금물

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.06 12:15

양성 물혹, 대부분 무해하지만 방치가 답은 아니다

IT기업에 근무 중인 40대 초반 여성 A씨는 요즘 손목에 솟아오른 혹 때문에 신경이 쓰인다. 평소 업무로 인해 컴퓨터 사용이 많고 스마트폰을 즐겨 보는 A씨는 아프지 않지만 계속 솟아오르는 혹 때문에 혹시 큰 문제가 있는 건 아닌지 불안한 마음에 병원을 찾아야 할지 고민이다.


10년째 미용실은 운영 중인 30대 중반 여성 B씨, 몇 해 전부터 손목 부위에 혹이 만져지더니 최근에는 일상생활에 불편감이 있을 정도로 혹이 커져 걱정이다. 처음에는 대수롭지 않게 여겼지만, 혹이 커지면서 일을 할 때 불편함은 물론 경미한 통증과 저림 증상까지 있어 결국 가까운 정형외과를 찾았다.


두 사례처럼 손목 관절이나 힘줄막에서 젤라틴 같은 끈적한 관절액이 차 있는 혹을 손목결절종이라 한다. 주로 손등과 손목 부위에서 많이 발생하고 남성과 비교해 20∼40대 여성에게 더 흔하다. 대부분은 양성 물혹이며 크기는 작은 콩알 정도부터 알밤만 한 것까지 다양하다.

손목결절종. 클립아트코리아 제공(보도와 연관 없음)
손목결절종은 원인은 아직 명확하게 밝혀지지 않았지만 대부분 손목을 반복해서 사용하는 사람들에게 발생한다. 손목을 많이 사용하면서 발생한 미세한 손상이 관절막에 지속적인 부담과 스트레스를 주게 되고 이로 인해 결정종이 발생한다. 따라서 손목을 자주 사용하는 생활습관이 결절종 발생의 대표적인 원인이라고 볼 수 있다.


A씨처럼 키보드, 마우스 작업을 장시간 하거나 악기 연주, 테니스 등 손목을 많이 쓰는 운동을 하는 경우도 발생 위험이 크다. 또 미용사인 B씨처럼 손과 손목 관절을 많이 쓰는 직업을 가진 경우에도 흔하다. 최근에는 스마트폰 사용이 늘면서 다양한 연령층과 직업군에서 발생하고 있다.


또 노화로 인해 관절과 힘줄 조직의 탄력성이 감소하고 장시간 축적된 미세 손상으로 인해 관절낭 밖으로 관절액이 빠져나오기 쉬워지면서 결절종의 발생 가능성도 커진다. 드물지만 골절, 염좌, 타박상 등 외상과 관절액 이상 등도 원인이 될 수 있다.


대부분의 결절종은 통증이 없이 외형적인 혹만 솟아오르지만 크기가 커지면 이로 인해 일상생활에 불편을 겪을 수 있다. 특히 손과 손목 관절을 많이 사용하는 직업을 가진 환자들은 업무에 지장을 초래할 수 있다. 혹이 커지면서 신경이나 주변 혈관을 압박하면서 통증, 마비, 저림 증상 등이 동반되는 경우도 있다.


결절종은 전문의와의 상담을 통해 혹의 위치, 운동성 등을 확인해 진단할 수 있다. 정확한 원인을 찾기 위해서 엑스레이, 초음파, MRI 촬영을 진행하거나 혹 안에 주사기를 넣어 액체를 추출해 진단하는 경우도 있다. 이때 잠시 혹의 크기가 줄어들거나 없어지기 때문에 치료가 되었다고 오해할 수 있지만, 대부분은 다시 혹이 커지므로 이것을 치료 방법으로 활용할 수는 없다.


대부분 통증이 없기 때문에 특별한 치료를 시행하기보다는 혹의 크기나 위치 등을 추적 관찰하면서 다른 증상이 발생하는지 확인한다. 흔하지 않지만, 결절종이 터져서 없어지는 경우도 있지만 재발하기 쉽다. 통증이 심하거나 일상생활에 불편이 큰 경우에는 결절종과 관절막 일부를 제거하는 수술을 통해 치료를 시행할 수 있다.


울산엘리야병원 정영환 병원장(정형외과 전문의)은 "갑자기 손목의 혹이 솟아오르고 커지면 혹시나 큰 병이 아닐까 두려운 마음에 급히 병원을 찾는 환자가 대부분"이라며 "손목결절종은 대부분 양성 물혹으로 건강에 큰 문제를 일으키는 것은 아니므로 두려워할 필요는 없다"라고 조언한다.


하지만 "일상생활에 불편을 줄 수 있고 통증을 비롯한 다른 증상이 발생할 수 있기 때문에 손목에 혹이 솟아오른다면 가까운 병원을 찾아 진단받아보는 것이 좋다"라며 "무엇보다 손목을 과다하게 사용하지 않도록 습관을 개선하고 자신에게 맞는 관리 방법을 찾는 것이 가장 중요하다"라고 강조한다.

“기다릴까, 병원 갈까?”… 갑자기 솟아오른 손목 혹, 대부분 양성이나 방치는 금물 울산엘리야병원 정영환 병원장(정형외과 전문의).



영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

