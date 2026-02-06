남부내륙철도 첫 삽…李대통령 "수도권-거제 2시간대, 전국 반나절 생활권"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이 대통령, 남부내륙철도 착공식 참석해 기념사

"대구·경북-부울경 경제권 잇는 국토대전환 시작"

이재명 대통령은 "남부내륙철도는 대구·경북과 부산·울산·경남의 경제권을 지리적으로 연결하고 심리적으로 이어주는 든든한 철도가 될 것"이라며 "나아가 수도권에서 거제까지 2시간대로 연결해 경북과 경남의 곳곳을 전국 반나절 생활권으로 만들 것"이라고 말했다.

이 대통령은 6일 경남 거제시 아그네스파크에서 열린 남부내륙철도 착공식에서 기념사에서 남부내륙철도를 "단순히 선로 하나를 놓는 사업이 아니라 수도권에 모든 것이 집중된 일극 체제에서 벗어나 사람과 지역을 잇고, 기회를 연결하며 지역의 성장동력을 만들어내는 국토 대전환의 시작"이라면서 이같이 언급했다.

남부내륙철도는 경북 김천에서 경남 거제까지를 잇는 노선으로, 1966년 '김삼선'이라는 이름으로 기공식을 했지만 경제성 부족 등을 이유로 장기간 추진이 중단됐다.

이 대통령은 "그저 돈이 되지 않는다는 이유 때문에 60년 동안 멈춰 있었다"며 "주민들은 타지를 가려면 오랜 시간 차를 타야 했고, 청년들은 일자리를 찾아 먼 도시로 떠나야만 했다. 동네에 기차역 하나 없는 설움이 지역의 경쟁력을 떨어뜨리고 지역 소멸 위기까지 불러왔다"고 지적했다.

그러면서 이 대통령은 철도 개통 효과로 관광·산업 경쟁력 강화와 일자리 창출을 내세웠다. 이 대통령은 "아름다운 남해안의 다도해와 내륙의 수려한 명산이 하나로 연결되며 남해안 관광은 세계적 수준으로 도약할 것"이라며 "이는 곧 지역 상권 부활과 수많은 일자리 창출로 이어질 것"이라고 했다.

또 "진주와 사천의 우주항공 산업, 거제의 조선해양 산업은 내륙의 물류 거점과 만나 경쟁력을 더하게 될 것"이라며 "철도가 지나는 곳마다 들어서는 산업단지는 경북과 경남 곳곳을 청년이 돌아오는 활기찬 도시로 만들 것"이라고 강조했다.

아울러 이 대통령은 '5극 3특 체제'로의 대전환을 목표로 지속적인 지원 의지도 재확인했다. 이 대통령은 착공식이 열린 장소가 이순신 장군이 한산도 대첩의 승리를 이끌었던 견내량이라고 언급하면서 "과거의 견내량이 나라를 지키는 최전선이었다면 오늘의 견내량은 지역균형발전을 통해 대한민국이 재도약하는 출발점이 될 것"이라며 "수도권에서 거리가 멀수록 더 두텁게, 더 과감하게 지원해 남부권이 해양 수도로 발돋움하는 '5극 3특 체제'로의 대전환을 반드시 이뤄내겠다"고 말했다.





공사 현장 안전도 당부했다. 이 대통령은 "무엇보다 가장 중요한 것은 안전"이라며 "공사 과정 중 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 현장 안전 관리에 만전을 기해달라"고 당부했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

