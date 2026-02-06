고양시, K-컬처밸리 협약 연기 ‘유감’…“행정지원 총력 사업기간 단축할 것”

경기 고양특례시(시장 이동환)는 K-컬처밸리 복합개발사업 민간사업자 우선협상대상자 선정 이후 조속한 정상화를 기대해 온 고양시민들의 바람과 달리 사업 추진 일정이 지연된 데 대해 깊은 유감을 표명한다고 6일 밝혔다.

앞서 경기도와 경기주택도시공사는 K-컬처밸리 T2 아레나 부지 민간사업자 선정 공모를 통해 라이브네이션 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정한 바 있다. 고양시와 시민들은 당초 발표된 일정에 따라 기본협약 체결과 아레나 공사 재개가 신속히 이루어지기를 기대해 왔다.

그러나 현재 진행 중인 협상 과정에서 기존 아레나 구조물에 대한 안전성 확보를 위해 보다 강화된 국제기준 수준의 정밀안전점검이 요구되고 있다. 아레나 규모 조정과 주차장, 진입광장, 보행육교 등 이용 편의와 직결되는 공공시설 확충 방안에 대해서도 추가적인 논의가 이루어지고 있어 협상기간 예상보다 길어지면서 사업추진 일정을 조정할 수밖에 없다는 게 경기도와 경기주택도시공사의 설명이다.

시는 이러한 협상 내용이 향후 시민과 방문객이 안전하고 편리하게 시설을 이용할 수 있도록 사업의 완성도를 높여가는 필수적인 과정이라는 점에는 공감하고 있지만, 당초 계획보다 일정이 지연되는 데 대해 시민들 사이에서 실망과 우려의 목소리가 제기되고 있는 점 또한 무겁게 받아들이고 있다.

한편, 일각에서는 K-컬처밸리 복합개발사업이 고양시에서 추진 중인 경제자유구역 추진사업과 연계되면서 일정이 지연되는 것이 아니냐는 우려도 제기되고 있다.

이에 대해 시는 경제자유구역 지정 지연으로 인해 K-컬처밸리 복합개발사업이 지연된다는 사항은 사실이 아니며, K-컬처밸리 복합개발사업이 우선 추진될 수 있도록 노력하고 있다고 밝혔다.

시는 앞으로도 경기도, 경기주택도시공사 등 관계기관과의 협력을 통해 협상이 조속히 마무리될 수 있도록 지속적으로 의견을 전달하는 한편, 지구단위계획 변경, 인허가 등 고양시가 담당하는 행정 절차를 차질 없이 지원해 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 최선을 다할 방침이다.

이와 더불어 시는 지난해 9월 30일 K-컬처밸리 사업 행정지원의 근거로 「고양시 K-컬처밸리 조성 지원에 관한 조례」를 공포하고, 조례에 따라 각종 위원회 심의를 통합으로 처리할 수 있도록 해 행정절차를 보다 체계적이고 신속하게 추진하는데 실질적인 기반을 마련했다.





고양시 관계자는 "K-컬처밸리 복합개발사업은 고양시민의 오랜 염원이 담긴 핵심 사업인 만큼, 일정 지연에 대한 시민들의 유감을 엄중히 인식하고 있다"며 "안전과 공공성을 전제로 사업이 조속히 정상화될 수 있도록 고양시가 수행해야 할 행정 지원 역할에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





