의정부 행정·정치 감시 ‘의정사시민연대’ 출범…고진택 초대 회장 선출

경기 의정부시의 행정과 정치를 정조준하며 건전한 감시자 역할을 자처하는 새로운 시민단체가 닻을 올렸다.

'의정사시민연대'는 지난 3일 창립총회를 개최하고 있다. 의정사시민연대 제공

'의정사시민연대'는 지난 3일 창립총회를 개최하고 고진택 전 의정부시청 국장을 초대 회장으로 선출하며 공식적인 활동의 시작을 알렸다.

이날 총회에는 시민 13명이 발기인으로 참여했으며, 법률자문 역할에는 김흥수 전 의정부시장애인체육회 사무국장이 이름을 올렸다.

의정사시민연대는 이날 총회를 통해 ▲행정 감시 및 정책 제안 ▲언론 및 정치권력 견제 ▲시민 화합과 지역 사회 봉사 ▲회원 간 교류 및 권익 증진 등 4가지 주요 사업 방향을 확정했다.

고진택 초대 회장은 취임사에서 "시민의 눈높이에서 행정의 투명성과 공정성을 높이는 데 주력하겠다"며 "단순한 비판에 그치지 않고 생활 속 불편함을 세심히 살펴 실질적인 해결 방안을 제시하는 단체가 되겠다"고 포부를 밝혔다.





의정사시민연대는 향후 구체적인 실행 계획을 수립하고 시정 주요 현안에 대한 논평 및 정책 제안 활동을 본격화할 예정이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

