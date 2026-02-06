화성~오산 고속화도로 우선협상대상자에 HL디앤아이한라

화성 향남~오산 금암 13.3㎞ 민자 자동차전용도로 건설

경기도 화성시는 화성~오산 고속화도로 민간투자사업 우선협상대상자로 'HL디앤아이한라 컨소시엄'을 선정했다고 6일 밝혔다.

AD

이 사업은 화성시 만세구 향남읍에서 오산시 금암동까지 13.3㎞ 구간에 왕복 4차선의 자동차전용도로를 건설하는 것이다. 사업에는 총 6800억원이 투입된다.

도로 개통 시 수도권 서남부 지역의 교통 혼잡 해소와 이동 시간 단축, 산업·주거지역 접근성이 개선될 것으로 기대된다.

시는 기술부문 및 수요부문·가격부문 등을 종합적으로 평가한 결과 HL디앤아이한라 컨소시엄이 사업 수행 역량과 사업성 측면에서 우수한 평가를 받아 우선협상대상자로 선정됐다고 설명했다.

시는 컨소시엄 측과 협상을 시작해 행정 절차를 단계적으로 추진할 계획이다. 특히 사업 시행 과정 전반에 걸쳐 안전성 확보와 환경 보호, 주민 불편 최소화를 최우선 과제로 삼을 방침이다.





AD

시는 이번 화성~오산 고속화도로 사업을 비롯해 발안~남양, 매송~동탄 고속화도로 등 광역 교통망 구축 사업을 지속해서 추진해 서남부 지역의 균형 발전을 도모한다는 복안이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>