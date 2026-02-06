이천 죽당천에 2.8만㎡ 규모 인공습지 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 이천시는 5일 부발읍 고백리 770 일원에 조성된 '죽당천 인공습지' 준공식을 개최했다고 6일 밝혔다.

이천시가 5일 개최한 죽당천 인공습지 준공식에서 참석자들이 준공 기념 테이프를 자르고 있다. 이천시 제공

이번에 준공된 인공습지는 죽당천 인근 농지 및 축산시설 등에서 유입되는 비점오염물질을 저감하는 시설이다. 비점오염이란 불특정 장소에서 빗물과 함께 하천으로 유입되어 수질을 악화시키는 것을 뜻한다.

이 사업은 지난 2020년 제9차 통합·집중형 오염지류 개선 사업에 선정돼 추진됐다. 인공습지는 2만8000㎡ 규모로, 유효 용량은 1만9000t이다.

인공습지는 침강조, 얕은 습지와 깊은 습지, 방류 연못 등의 처리 과정을 거쳐 침전, 식생 식물에 의한 자연정화 과정을 통해 수중의 오염물질을 줄이는 기능을 하게 된다.





김경희 이천시장은 "인공습지 준공으로 복하천 수질개선과 함께 시민들의 생활 속 쉼터 기능을 하게 될 것"이라고 말했다.





정두환 기자

