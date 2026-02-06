유한양행 로수바미브, 원외처방액 첫 1000억원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5년간 연평균 약 13% 성장, '블록버스터 제품군' 진입

유한양행은 이상지질혈증 치료제 로수바미브의 연간 원외처방액 1000억원을 넘어섰다고 6일 밝혔다.

의약품 조사기관 유비스트 자료에 따르면 로수바미브는 2025년 기준 원외처방액 1022억 원을 기록했다. 2016년 출시 이후 10년 차에 접어든 가운데 최근 5년간 연평균 약 13% 성장하며 국내 고지혈증 치료제 시장에서 '블록버스터 제품군'에 진입했다.

로수바미브는 로수바스타틴과 에제티미브를 결합한 복합제다. 10/2.5mg, 10/5mg, 10/10mg, 10/20mg 등 4가지 용량으로 구성돼 환자 상태에 따른 단계적 처방이 가능하다.

임상 연구에서는 70세 이상 죽상경화성 심혈관질환 환자에서 고강도 로수바스타틴 단독요법 대비 스타틴 관련 근육 이상반응과 신규 당뇨병 발생 위험이 유의하게 낮은 것으로 나타났다. LDL 콜레스테롤 감소 효과는 유사한 수준을 유지했다.





로수바미브는 출시 이후 국내 환자를 대상으로 한 임상과 실제 진료 환경에서의 근거를 지속적으로 축적해 왔다. 연간 처방 건수는 100만 건을 넘어섰다. 유한양행은 고령 환자의 지질 목표 달성을 중심으로 후속 연구를 이어간다는 계획이다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

