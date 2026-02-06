이천시, '부발 공공하수처리시설' 준공…日 1.4만t 처리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부발역세권 등 개발 따른 하수 유입 대응 가능



경기도 이천시 부발읍에 하루 1만4000t의 하수 처리가 가능한 하수처리시설이 가동됐다.

이천시는 5일 부발읍 산촌리에 조성한 '부발 공공하수처리시설' 준공식을 개최하고 운영을 시작했다고 6일 밝혔다.

이천시가 5일 개최한 '부발 공공하수처리시설' 준공식에서 참석자들이 기념 테이프를 자르고 있다. 이천시 제공

이 시설은 하루 1만4000t의 하수를 처리할 수 있는 용량을 갖췄다. 시설에는 친환경 공법을 적용해 수질오염물질을 효과적으로 제거하고 방류수 수질을 크게 개선하는 효과가 기대된다.

시는 처리장 시설과 함께 관로 24.5㎞, 펌프장 14개소, 배수설비 646가구 설치를 완료해 부발역세권 등 개발계획에 따른 하수 유입에도 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

이곳에서는 산촌리와 무촌리 일부, 죽당 1·2리, 신원 1·3·4·5리 일원에서 발생하는 하수도 함께 처리해 생활하수로 인한 악취와 수질오염 개선 효과도 기대된다.

처리시설은 지하에 마련됐으며, 상부공간은 산책로, 휴게공간 등 주민 친화 공간으로 조성했다.





준공식에는 김경희 이천시장, 송석준 국회의원, 박명서 시의회 의장과 지역 주민 등 200여 명이 참석했다. 김 시장은 "이번 준공을 계기로 하수도 기반시설을 체계적으로 관리하고 주민 생활환경을 개선해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

