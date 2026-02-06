이천시, '부발 공공하수처리시설' 준공…日 1.4만t 처리

부발역세권 등 개발 따른 하수 유입 대응 가능
경기도 이천시 부발읍에 하루 1만4000t의 하수 처리가 가능한 하수처리시설이 가동됐다.
이천시는 5일 부발읍 산촌리에 조성한 '부발 공공하수처리시설' 준공식을 개최하고 운영을 시작했다고 6일 밝혔다.
이 시설은 하루 1만4000t의 하수를 처리할 수 있는 용량을 갖췄다. 시설에는 친환경 공법을 적용해 수질오염물질을 효과적으로 제거하고 방류수 수질을 크게 개선하는 효과가 기대된다.
시는 처리장 시설과 함께 관로 24.5㎞, 펌프장 14개소, 배수설비 646가구 설치를 완료해 부발역세권 등 개발계획에 따른 하수 유입에도 대응할 수 있는 기반을 마련했다.
이곳에서는 산촌리와 무촌리 일부, 죽당 1·2리, 신원 1·3·4·5리 일원에서 발생하는 하수도 함께 처리해 생활하수로 인한 악취와 수질오염 개선 효과도 기대된다.
처리시설은 지하에 마련됐으며, 상부공간은 산책로, 휴게공간 등 주민 친화 공간으로 조성했다.
준공식에는 김경희 이천시장, 송석준 국회의원, 박명서 시의회 의장과 지역 주민 등 200여 명이 참석했다. 김 시장은 "이번 준공을 계기로 하수도 기반시설을 체계적으로 관리하고 주민 생활환경을 개선해 나가겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
