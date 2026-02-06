박형덕 동두천시장, 설 맞아 8사단 사령부 등 군부대·소방서 위문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시는 민족 고유의 명절인 2026년 설을 맞아 지난 5일 제8기동사단 사령부와 제9263부대, 제8기동사단 73여단본부를 차례로 방문해 군 장병들의 노고에 감사의 뜻을 전했다.

박형덕 동두천시장이 지난 5일 제8기동사단 사령부 이수득 사단장 등을 만나 군 장병들의 노고에 감사의 뜻을 전하고 있다. 동두천시 제공

AD

이날 박형덕 동두천시장은 제8기동사단 사령부 이수득 사단장 등 군 관계자를 만나 "어려운 여건 속에서도 시민의 안전과 국토방위를 위해 헌신하는 군 장병들 덕분에 시민들이 안심하고 생활할 수 있다"며 "설 연휴 기간에도 국방의 책임을 다하고 있는 장병 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

박 시장은 이어서 제9263부대와 73여단본부도 차례로 방문해 관계자들을 위문했다.

이에 이수득 제8기동사단장은"앞으로도 제8기동사단은 동두천시와 상생하며 지역 발전과 미래를 위해 적극 협력해 나가겠다"라고 밝혔다.





AD

한편 동두천시는 오는 2월 9일까지 동두천소방서와 제25사단 70여단본부 등 군부대를 순차적으로 방문해 설 명절 위문을 이어갈 예정이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>