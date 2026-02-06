오세훈 "용산국제업무지구, 1만가구 공급 불가"

용산 지역구 의원과 면담

1·29 공급대책 두고 서울시 반발 지속

오세훈 서울시장

오세훈 서울시장이 용산구를 지역구로 두고 있는 권영세 국민의힘 의원을 만나 "1만가구 공급이 불가하다"는 입장을 다시 한번 강조했다.

오 시장은 6일 오전 서울시청 집무실에서 가진 면담 전 모두발언에서 "서울시는 단순한 물량 확대보다 국제업무지구의 기능과 계획의 일관성, 실현 가능성을 중요한 판단기준으로 삼고 있다"면서 이같이 밝혔다.

그는 "학교 신설 등 추가 검토 사항에 대한 해법 없이 1만 가구가 공급될 경우 각종 행정절차를 다시 밟아야 하고, 사업은 최소 2년 이상 지연된다"고 지적했다.

오 시장은 "서울시는 국제업무 기능을 유지하면서 주거 수요 확대에는 합리적으로 대응해야 한다는 원칙을 갖고 있다"며 "그 결과, 공급 규모는 당초 계획한 6000가구, 양보해도 최대 8000가구가 현실적이고 책임 있는 대안"이라고 말했다.

정부는 지난달 29일 발표한 공급대책에서 용산국제업무지구에 1만가구를 공급하기로 했다. 하지만 서울시와 용산구 등은 이 결정에 지속해서 반발하고 있다.

오 시장은 "주택 공급을 늘리기 위한 결정이 오히려 사업의 실현 가능성을 낮추고 계획된 주택 공급과 도시 기능의 구현을 동시에 늦출 수 있다"고 지적했다.





한편 오 시장은 이날 최근 국립공원화가 추진 중인 효창공원에 관련해서도 국가보훈부가 체육계와 노인회, 지역 주민 등이 참여하는 공론화 과정이 필요하다고 강조했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

