'보수화' 청년세대 공략 나선 김민석 총리 "청년들 현실 직시해야"

제1차 청년정책 관계장관회의…부처 '장관' 참석자는 2명 뿐
'정부 군기반장'을 자청한 김민석 국무총리가 범정부 차원에서 청년정책을 직접 챙기고 나섰다. 2030세대는 진보진영에 대한 지지율이 상대적으로 낮은 세대로 꼽힌다.
김 총리는 이날 정부서울청사에서 '제1차 청년정책 관계장관회의'를 주재하고 "여러 지표나 여론조사를 보면, 상대적으로 20대 전후 청년들의 국정에 대한 만족도가 전 세대 평균에 비해 떨어지는 게 사실"이라며 "그만큼 청년세대가 여러 가지 어려움을 겪고 있다는 것으로, 현실을 있는 그대로 직시해야 한다"고 말했다.
이날 회의에는 이례적으로 정당 및 청년재단 관계자도 참석해 눈길을 끌었다. 더불어민주당 전국청년위원장을 맡은 모경종 의원, 국민의힘 중앙청년위원장인 우재준 의원이 각각 여야를 대표하는 30대 청년으로서 참석했다. 우 의원은 "민생, 특히 청년문제에 있어서는 여야 정쟁보다는 힘을 모아 대안을 만들자는 생각"이라고 말했다. 유튜브 '사장남천동'의 진행자이자 시사평론가로 활동하는 오창석 청년재단 이사장도 자리했다.
다만 장관회의임에도 이날 부처 참석자 중 장관급은 교육부·성평등가족부 2곳뿐이었다. 재정경제부를 비롯해 10여개 부처 및 정부기관에서는 차관급 이하가 참석했다.
김 총리는 "4월초 각 부처 청년보좌역이 선발되면 청년정책담당관까지 참여하는 전체 실무조정회의를 해야 하겠다"며 "청년정책 관계장관회의를 중요한 의사결정 틀로 새롭게 가겠다는 책임감을 가져달라"고 당부했다.
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
