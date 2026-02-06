'보수화' 청년세대 공략 나선 김민석 총리 "청년들 현실 직시해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제1차 청년정책 관계장관회의…부처 '장관' 참석자는 2명 뿐

'정부 군기반장'을 자청한 김민석 국무총리가 범정부 차원에서 청년정책을 직접 챙기고 나섰다. 2030세대는 진보진영에 대한 지지율이 상대적으로 낮은 세대로 꼽힌다.

김민석 국무총리가 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 청년정책 관계장관회의에서 발언하고 있다. 2026.2.6 조용준 기자

김 총리는 이날 정부서울청사에서 '제1차 청년정책 관계장관회의'를 주재하고 "여러 지표나 여론조사를 보면, 상대적으로 20대 전후 청년들의 국정에 대한 만족도가 전 세대 평균에 비해 떨어지는 게 사실"이라며 "그만큼 청년세대가 여러 가지 어려움을 겪고 있다는 것으로, 현실을 있는 그대로 직시해야 한다"고 말했다.

이날 회의에는 이례적으로 정당 및 청년재단 관계자도 참석해 눈길을 끌었다. 더불어민주당 전국청년위원장을 맡은 모경종 의원, 국민의힘 중앙청년위원장인 우재준 의원이 각각 여야를 대표하는 30대 청년으로서 참석했다. 우 의원은 "민생, 특히 청년문제에 있어서는 여야 정쟁보다는 힘을 모아 대안을 만들자는 생각"이라고 말했다. 유튜브 '사장남천동'의 진행자이자 시사평론가로 활동하는 오창석 청년재단 이사장도 자리했다.

다만 장관회의임에도 이날 부처 참석자 중 장관급은 교육부·성평등가족부 2곳뿐이었다. 재정경제부를 비롯해 10여개 부처 및 정부기관에서는 차관급 이하가 참석했다.





김 총리는 "4월초 각 부처 청년보좌역이 선발되면 청년정책담당관까지 참여하는 전체 실무조정회의를 해야 하겠다"며 "청년정책 관계장관회의를 중요한 의사결정 틀로 새롭게 가겠다는 책임감을 가져달라"고 당부했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

