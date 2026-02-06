플레이링스 "아이게이밍·신작으로 글로벌 시장 확대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신작 출시 B2C·콘텐츠 수출 B2B 본격화

위메이드플레이 자회사 플레이링스는 올해 해외 시장 확대를 본격화할 계획이라고 6일 밝혔다.

아이게이밍 시장을 통한 콘텐츠 수출이라는 기업 간 거래(B2B) 진출과 소셜 카지노 '슬로토폴리스' 등 신작 출시를 통한 기업-소비자 간 거래(B2C) 확장을 골자로 한다. 지난해 취임한 오선호·안병환 공동대표가 발표하는 첫 신사업이다.

콘텐츠 수출은 소셜 카지노 게임 5종, 500여개 슬롯을 개발·운영하는 플레이링스의 강점을 활용해 추진한다. 아이게이밍 시장은 유럽과 북미에서 지난해 기준 약 1000억 달러(약 140조 원) 규모로 추산된다. 플레이링스는 공인된 유통 파트너사와 협업해 슬롯을 공급하며 중장기 성장 동력을 육성한다.

신작 '슬로토폴리스'는 캐주얼 감성의 그래픽과 직관적인 이용자 환경이 특징인 소셜 카지노 게임으로 글로벌 시장에 3분기 중 출시한다. 팽이를 형상화한 캐릭터에 슬롯 플레이와 수집형 콘텐츠를 결합한 새로운 형태로, 돌림판을 돌리는 손쉬운 조작으로 즐길 수 있다. 이와 함께 플레이링스는 하루 100만명 이상이 이용하는 서비스 노하우를 바탕으로 경쟁 요소를 접목한 카드·퍼즐 게임들을 글로벌 시장에 선보여 장르 다변화를 꾀한다.





정원석 플레이링스 이사는 "아이게이밍 시장에 슬롯을 공급하는 B2B와 게임 라인업을 확장할 B2C 등 새로운 성장 동력들이 올해 시장에 안착, 매출 효과를 가시화힐 것으로 기대하고 있다"라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

