코웨이, 지난해 매출 4조9636억원…전년 比 15%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

얼음정수기 및 비렉스(BEREX) 판매 호조

국내 침대 사업 매출 3654억원…차세대 성장 동력 안착

코웨이는 지난해 연간 실적을 집계한 결과 매출액은 전년 대비 15.2% 오른 4조9636억원, 영업이익은 10.5% 증가한 8787억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 4분기 연결 기준 매출액은 1조2754억원으로 전년 동기 대비 13.3% 증가했다. 영업이익은 1816억원으로 1.0% 줄었다.

코웨이는 혁신 신제품, 신사업 확장, 글로벌 역량 강화 등 방준혁 넷마블·코웨이 의장이 제시한 중장기 전략이 새로운 성장 모멘텀을 이끌어내며 국내 및 해외 모두에서 견조한 실적을 달성했다고 설명했다.

AD

지난해 코웨이 국내 사업은 전년 대비 11.0% 성장한 2조8656억원의 매출을 기록했다. 얼음정수기 및 비렉스(BEREX) 침대·안마의자가 높은 성장을 이끌었으며, 이에 따라 연간 렌털 판매량은 185만 대로 전년 대비 7.7% 증가했다.

방 의장의 전략적 구상 아래 2022년 12월 론칭한 슬립·힐링케어 브랜드 비렉스는 2025년 7199억원의 연결 매출을 올리며 새로운 수익 모델로 안착했다. 특히 국내 침대 사업 부문은 전년 대비 15.4% 증가한 3654억원의 매출을 달성하며 실적 성장을 견인했다. 매출 기준으로는 국내 침대 시장 1위가 유력하다.

코웨이 해외법인 연간 매출은 1조8899억원으로 전년 대비 22.3% 증가했다. 주요 법인별 연 매출은 ▲말레이시아 법인 1조4095억원(21.7%↑) ▲미국 법인 2367억원(10.5%↑) ▲태국 법인 1744억원(38.8%↑) ▲인도네시아 법인 506억원(67.5%↑)을 기록하며 지속적인 성장을 이어갔다.





AD

서장원 코웨이 대표는 "세계 경기 불확실성 속에서도 연구개발 및 신규 카테고리 확장을 기반으로 펀더멘털 강화에 주력한 결과 외형과 수익성을 동시에 확보할 수 있었다"며 "올해 역시 혁신 제품을 앞세워 국내 및 글로벌 모두 안정적인 성장 흐름을 이어나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>