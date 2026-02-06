강병덕 정책특보 “정부는 위례신사선 신속 예타 통과 결단하라"”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강병덕 민주당 당대표 정책특보

위례신사선 신속 예타 통과 정부 결단 촉구

“17년 교통 고통 끝내야”

위례신사선 조기 착공 정부 압박

더불어민주당 강병덕 당대표 정책특보는 지난 5일 장기간 표류해 온 위례신사선의 신속한 예비타당성 조사(이하 예타) 통과를 위한 정부의 책임 있는 결단을 강력히 촉구했다.

더불어민주당 하남시 갑 지역위 강병덕 수석부위원장과 위례 주민들이 위례신사선 예타 통과 촉구 후 사진촬영을 하고 있다. 강병덕 민주당대표 정책특보 제공

강 정책특보는 이날 성명을 통해 "위례신사선은 위례신도시와 서울 강남권을 잇는 필수 노선이자 위례·하남·성남 등 수도권 동남부 주민들의 오랜 숙원"이라며 "그동안 민간투자 방식의 한계와 행정 절차의 반복된 지연으로 주민들이 겪어온 고통을 이제는 끝내야 한다"고 강조했다.

강 정책특보는 "이러한 구조적 문제를 해결하기 위해 위례신사선의 재정투자사업 전환 당위성을 지속적으로 제기해 왔다"며 "추미애 의원과 함께 국회와 정부, 서울시를 상대로 정책 협의와 설득을 이어온 끝에 사업 추진 방식의 전환이라는 성과를 도출해 낸 것"이라고 설명했다.

그러면서 강 정책특보는 "재정투자사업 전환은 위례신사선을 다시 본 궤도에 올려놓은 변곡점"이라며 "이 전환을 토대로 위례신사선이 신속 예비타당성 조사 대상 사업으로 선정될 수 있었다"고 밝혔다. 이어 "신속 예타 대상 선정은 위례 지역의 교통 현실과 정책적 시급성이 공식적으로 인정받았다는 의미"라고 덧붙였다.

강 정책특보는 이 과정에서 추미애 의원과의 협력도 강조했다. 그는 "위례신사선 재정투자사업 전환과 신속 예타 대상 선정 과정에서 추미애 의원이 국회 차원에서 지속적으로 문제를 제기해 왔고, 정책적으로도 뒷받침을 해왔다"며 "이 같은 긴밀한 협력이 없었다면 현재 단계까지 오기 어려웠을 것"이라고 언급했다.

다만 강 정책특보는 "신속 예타 대상 선정만으로 사업이 완성되는 것은 아니다"라며 "아직 예비타당성 조사는 통과되지 않았고, 지금 이 시점에서 정부의 결단이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 아울러 그는 "17년간 교통 불편을 감내해 온 위례 주민들에게 더 이상의 지연은 용납될 수 없다"고 지적했다.





강 정책특보는 "정부와 관계 부처는 위례신사선이 왜 신속 예타 대상으로 선정되었는지를 다시 한번 직시해야 한다"며 "이미 성숙 단계에 들어선 위례신도시의 교통 현실을 고려해 신속 예비타당성 조사의 통과와 위례신사선 사업의 차질 없는 추진을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

